Emil Boc: „O Europă dominată de extremism înseamnă începutul sfârșitului UE”

O Europă dominată de extremism înseamnă sfârșitul Uniunii Europene, este de părere edilul orașului Cluj-Napoca, Emil Boc.

Emil Boc crede că Europa se află într-un moment crucial. Sursă foto: Facebook/ Emil Boc

O Europă dominată de extremism înseamnă sfârșitul Uniunii Europene, a declarat Emil Boc la un post de radio local.

Între 6-7 martie, la București, va avea loc Congresul Partidului Popular European (PPE), unde vor fi prezenți peste 2.000 de delegați din peste 40 de țări. Emil Boc a precizat că Europa este pusă, din nou, să aleagă între democrație și extremism.

„Europa merge să aleagă între democrație și extremism. Extremismul pune în pericol pacea europeană. O Europă dominată de extremism înseamnă începutul sfârșitului UE. Începutul sfârșitului UE înseamnă începutul războiului pe continent și dezgroparea demonilor trecutului. Dacă vrem ca acei demoni să fie îngropați pentru totdeauna, trebuie să avem grijă de democrație”, a spus Emil Boc.

De asemenea, edilul Clujului a vorbit și despre importanța Partidului Popular European (PPE) la nivelul Uniunii Europene.

„Partidul Popular European (PPE) este un partid fondator al Europei și UE. Partidul care a creat Europa așa cum este astăzi. În România, cea mai importantă forță politică din PPE este PNL. Astăzi, PNL face parte din cea mai puternică familie a Europei, având un cuvânt important de spus în deciziile Europei. Este important de reflectat pentru viitor la forțele politice care contează și acasă, dar și afară. PPE este partidul investițiilor și al locurilor de muncă și a coeziunii sociale care pune accent pe producerea de bogăție și de distribuire a ei către cei care au nevoie. Nimeni nu trebuie lăsat în urmă”, a mai precizat Emil Boc.

Totodată, primarul orașului Cluj-Napoca a avertizat că dacă Uniunea Europeană se va prăbuși vom fi puși în situația de a fi, din nou, în bătaia puștii.

„Nu toți doresc să fie armonie între națiuni. Binele trebuie cultivat în fiecare zi. După două războaie mondiale ne-am dat seama că trebuie să colaborăm. Dar aceste sentimente există: ură, xenofobie, dorința de a cuceri pe celălalt. Alea nu au murit, dispărut. Dacă s-ar prăbuși UE, asta ar însemna să fim din nou în bătaia puștii. Și la noi în țară avem partide care sapă la temelia UE. Dacă nu ai pace, nu ai nimic. Dacă nu am fi în UE și NATO, ce am face? Ar trebui să vedem în fiecare zi cum sună alarmele”, a mai spus Emil Boc.

De asemenea, Emil Boc a vorbit și despre acordul semnat între BMW Group și NTT Data.

„Este o reconfirmare a calității Clujului de a fi practic un centru de inovare și IT de referință în Europa și în lume. E partea strategiei Clujului când am regândit strategia de la zero, bazată pe economia cunoașterii. De a pune universitățile clujene în mijlocul strategiei noastre și nu am greșit. După care politicele pe care le-am promovat: fie acelea de susținere a clădirilor verzi, pentru a putea crea spații pentru ca IT-ul să se dezvolte. N-am greșit cu această viziune în care ecosistemul bazat în jurul educației știam că va fi viitorul. Iată că am reușit. Această reușită este o reușită a Clujului. Felicitări NTT Data. E un brand care ne duce faima peste tot în lume.Nimeni nu poate singur. Ecosistem înseamnă capacitatea de a lucra împreună. Când toți lucrează, administrația locală, societatea civilă, mediul universitar, toți trag în această direcție, rezultatele se pot observa”, a conchis Emil Boc.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: