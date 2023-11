Rareș Bogdan, și la putere, și în opoziție, în același timp! Declarațiile despre ruperea coaliției sunt vorbe în vânt

Liberalul Rareș Bogdan „flutură” varianta ruperii guvernării cu PSD în cazul în care se vor discuta noi majorări de taxe și impozite. El a vehiculat ipoteza formării unei coaliții de dreapta, despre care opoziția însă neagă că s-ar purta discuții.

Eurodeputatul liberal Rareș Bogdan a afirmat, marți seară, că PNL nu e dispus să-și asume absolut nicio majorare de taxe și impozite. Rareș Bogdan a amenințat că „se va rupe coaliția” din momentul în care PSD va propune majorarea și unei singure taxe, scrie G4Media.

„Dacă ar fi după mine, mâine aș rupe coaliția cu PSD, dar eu nu pot decide singur că nu sunt doar eu în PNL. Devine din ce în ce mai insuportabilă coaliția cu PSD. Să mărească un singur impozit și asta va duce la ruperea coaliției”, a spus eurodeputatul, prim-vicepreședinte PNL, la Digi24.

Rareș Bogdan a mai informat că liberalii sunt hotărâți să se desprindă de PSD și că acum a venit momentul: „Fie ieșim din acest siaj cu PSD, fie ne lăsăm de politică și plecăm acasă”.

Lider PSD: „O declarație electorală negandită suficient”

Partenerii de guvernare au reacționat acid la declarațiile lui Rareș Bogdan. Purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romașcanu, l-a acuzat pe europarlamentar că este „într-o campanie electorală prost înteleasă”, scrie Aktual24.

„Domnul Rares Bogdan este într-o campanie electorală prost înteleasă, pe care se pare că nu o putem întrerupe. A fost la întâlnirea de Coaliție, unde nu a avut nicio luare de poziție în sesnul celor pe care le-a exprimat la un post de televiziune. Domnul Rares Bogdan e ca în vorba aia, cineva aruncă o piatra și restul se chinuie să o găsească. Domnul Ciolacu a anuntat si în spatiul public și la Coalitie că pentru bugetul pe anul viitor nu se are în vedere nicio creștere de taxe, în niciun caz nici o naționalizare a Pilonului II de pensii. Nu înțeleg de unde, probabil că este modul dumnealui de a comunica cu electoratul PNL-ului, care totuși cred că este sufiecient de inteligent încât să înțeleagă demersurile domnului Bogdan și să nu înțeleagă această dedublare guvernare-opoziție. Eu cred ca este doar o bravada a domnului Rares Bogdan. Nu cred că are ce să pregătească din punct de vedere al unei coaliții de guvernare de partea dreapta, pentru că a mai fost o coaliție de partea dreaptă cu USR, unde a fost invitat PSD să vină să repare tot ceea ce s-a stricat acolo. Deci este doar o declarație electorală negandită suficient a lui Rares Bogdan”, a declarat Lucian Romașcanu.

Cristian Ghinea: „Ultima dată am discutat cu Rareș Bogdan în 2021”

Vicepreședintele USR Cristian Ghinea, fost ministru al fondurilor europene, a declarat că nu au existat discuții cu liberalii pentru refacerea coaliției de dreapta și a arătat că ultima oară când a stat de vorbă cu Rareș Bogdan a fost în anul 2021.

„Eu mă tot uit la ceas și încerc să îmi dau seama dacă suntem în 2023 sau în 2021. Eu probabil am un ceas de 100 de euro, nu de 30.000 de euro, ca domnul Bogdan, și îmi arată ora exactă: suntem în 2023. Vorbim de un PNL care ieri a votat în Senat legea pensiilor, care aruncă din nou bugetul României în aer. PNL are o mare problemă în a explica electoratului său că guvernează la fel de iresponsabil ca Olguța Vasilescu și Liviu Dragnea. (...) Nu există niciun fel de discuție cu PNL în acest moemnt, PNL trebuie să discute cu românii și să explice modul mizerabil în care guvernează. Ce are domnul Rreș Bogdan, fantezii pe la Bruxelles.

Muncim acum să construim acest pol al dreptei, toți oamenii care simt liberal și simt de dreapta vor avea un loc în acest pol al dreptei și sunt convins că românii vor produce din nou sistemului o surpriză, cum au produs în ’96, în 2004, chiar și în 2014, că nimeni nu îi dădea șanse lui Klaus Iohannis să îl bată pe Victor Ponta.

Ultima dată, cu Rareș Bogdan, am discutat la Parlament, în 2021, acea ultimă tentativă de a reface coaliția, când a pus un pariu cu Cătălin Drulă pe o sticlă de vin, Drulă zicând că o să guverneze cu PSD și Rareș Bogdan s-a jurat pe toate cele sfinte că nu se va întâmpla asta și încă nu i-a dat sticla de vin lui Cătălin Drulă. Ce discuții are în lift Rareș Bogdan la Bruxelles, eu habar nu am, eu nu am discutat cu el, nici Cătălin Drulă și nu există o discuție oficială între cele două partide la acest moment. Este un joc al PNL, care vrea să fie și cu sufletul în rai, și cu PSD la guvernare”, a declarat Ghinea.

