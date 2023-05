Europarlamentarul Nicu Ștefănuță atacă dur coaliția de guvernare în timpul prezentării raportului său de mandat

Astăzi, singurul europarlamentar român afiliat Grupului Verzilor, Nicu Ștefănuță, și-a prezentat reușitele și victoriile celui de-al patrulea an de mandat – anul marilor negocieri.

Conferința 4 ani de mandat, susținută de europarlamentarul român Nicu Ștefănuță, vineri, la București/Foto: Nicu Ștefănuță

Nicu Ștefănuță a vorbit, vineri, în cadrul unei conferințe susținute la București, și despre rolul său ca raportor general al bugetului UE al anului 2023 și munca legislativă pe dosare importante pentru protejarea pădurilor și sancțiunilor europene împotriva defrișărilor ilegale și a produselor de lemn provenite din tăieri de păduri ilegale.

Eurodeputatul Nicu Ștefănuță a vorbit despre tineri, despre bursele Erasmus+ pe care vrea să le crească prin campania Erasmus Equality pentru a ajuta și tinerii care nu au sprijinul financiar al părinților.

Nicu Ștefănuță a criticat Ministrul Mediului și spune că ar trebui să dea socoteală politic și să fie tras la răspundere pentru pierderea pădurilor valoroase din siturile Natura2000 din Făgăraș si comerțul ilegal de lemn, in urma vizitei delegației Parlamentului European in Romania.

Acesta și-a arătat sprijinul față de greva profesorilor și spune că aceștia nu trebuie umiliți cu vouchere ci trebuie să primească salarii decente.

„Media europeană a finanțării educației este de peste 4.8% din buget, iar noi tratăm profesorii ca pe niște cerșetori. Voucherul propus este o ofensă pentru România educată. Profesorii trebuie recompensați în mod real, plătiți la un nivel care să le dea respect de sine și motivație în meserie”, a declarat Nicu Ștefănuță

„Anul acesta am confirmat, anul acesta am luat raportul pentru bugetul Uniunii Europene și din această funcție am dat rezultate. Vreau să se știe acest lucru, pentru că de multe ori ceea ce se întâmplă în UE este reflectat puțin în România sau aproape deloc, sau aproape mereu negativ”, a mai explicat europarlamentarul român.

Printre cele mai însemnate realizări ale negocierilor pe care europarlamentarul român le-a coordonat în numele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță amintește de cele 120 de milioane de euro în plus față de ce a propus Comisia, pentru programul Erasmus+. De asemenea, valoarea burselor a fost ajustată la inflație, context în care în România cea mai mică bursă a trecut de la 600 de euro la 674 euro.

Ajutor umanitar: cu 150 de milioane de euro în plus;

210 milioane de euro pentru Ucraina și Republica Moldova;

Mobilitate militară, un plus de 58,8 milioane de euro.

Bani pentru energie și climă

„Am ajutat la creșterea independenței energetice a UE și la sprijinirea cetățenilor și IMM-urilor cu facturi mari la energie, susținând, în același timp, tranziția ecologică și biodiversitatea”, explică Ștefănuță.

Programele europene care au primit finanțare suplimentară sunt:

Programul de cercetare Orizont Europa;

Facilitatea Conectarea Europei, care finanțează construirea de rețele transeuropene de transport și energie de înaltă calitate;

Programul LIFE pentru mediu și acțiune pentru climă.

Mai mulți bani pentru sănătate, o mai bună pregătire pentru crizele viitoare

Negocierile au readus 200 de milioane de euro pentru Programul European pentru Sănătate EU4 Health și au obținut, în plus, încă 7,5 milioane de euro, având în vedere că pandemia de COVID-19 nu s-a încheiat încă, iar sistemele naționale de sănătate au în continuare nevoie de ajutor pentru a deveni mai rezistente.

„Alte priorități pentru care eu, ca negociator șef al Parlamentului European am luptat și am obținut sprijin suplimentar includ:

Mecanismul UE de protecție civilă (UCPM);

Programul Europa Creativă;

Programul Europa Digitală.

Bani pentru gestionarea frontierelor UE-Schengen

50 de milioane în plus pentru Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare și Instrumentul pentru Managementul Frontierelor și Vizelor.

Printre temele de impact aflate în atenția europarlamentarului român se regăsesc măsurile pentru protecția pădurilor și combaterea defrișărilor, prevederi pentru combaterea schimbărilor climatice sau alinierea standardelor UE privind calitatea aerului cu cele recomandate de Organizația Mondială a Sănătății etc.

Nicu Ștefănuță este primul eurodeputat român afiliat grupului politic al Verzilor din Parlamentul European (Greens / EFA) și este în prezent membru al comisiei de Bugete și al Subcomisiei de Sănătate Publică. Totodată, europarlamentarul sibian activează drept membru supleant în Comisia pentru Mediu, Sănătate Publică și Siguranță alimentară (ENVI), în Comisia pentru Transporturi și Turism (TRAN) și face parte din delegația Parlamentului pentru Relațiile UE cu Moldova precum și din Delegația Parlamentului pentru relația cu NATO. În aprilie 2023, Nicu Ștefănuță a inaugurat primul spațiu din Sibiu dedicat lui Emil Cioran care activează drept birou europarlamentar pentru tinerii din oraș.

