Nicolae Ciucă, mesaj pentru profesori: „Fac apel să înțeleagă, să nu ne împingă să facem aceleași greșeli pe care le-am făcut în 30 de ani”

Nicolae Ciucă i-a îndemnat pe profesori să fie deschiși la compromis, să înțeleagă situația economică și politică a țării, precum și asumările coaliției prin PNRR. Noua lege a salarizării va aduce mai multe beneficii cadrelor didactice, potrivit premierului.

Mesajul premierului Ciucă pentru profesori, de la Cluj/Foto: monitorulcj.ro

Nicolae Ciucă urmează să se întălnească cu sindicaatele din învățământ, la Cluj.

„Depinde de noi toți, de a înțelege contextul în care ne aflăm. Încă de la începutul acțiunii de protest a sindicatelor din educație, am căutata să demonstrăm că înțelegem, că, într-adevăr, profesorii din România, care ne-au pus creionul în mână, merită recunoștința noastră pentru a fi situația pe grila de salarizare. Acolo unde am asumat in progamul de guvernare că trebuie sa fie. Am fost deschis, cu prezentarea onestă a ce poate să ofere Guvernul în acest moment.

„Fac apel să înțeleagă să nu ne împingă să facem aceleași greșeli pe care le-am făcut în 30 de ani.

Prin PNRR am asumat o noua lege a salarizarii.

In perioada urmatoare, pe baza studiilor elaborate de Min Muncii, să avem pana in 15 iulie proiectul fianlizat, iar după această dată personalul din educație va intra la discuții cu Min Muncii.

Îi rog încă o dată, onest, nu pot să promit ceea ce nu pot realiza. Dacă nu învățăm din greșei, înseamnă nu putem finalzia ceva cum se cuvine.

La Guvern am lăsat în continuare echipa ministerială.

Mă voi întâlni cu reprezentanții sindicatelor din Cluj, le voi prezenta aceeași ofertă, pe care am prezentat-o”, a declarat premierul Ciucă.

