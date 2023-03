Primarul Emil Boc, întâlniri cu comisarii europeni Marya Gabriel și Elisa Ferreira - FOTO

Primarul Emil Boc a avut întrevederi cu Marya Gabriel - comisar european pentru inovare, cercetare, cultură, educație și sport și Elisa Ferreira - comisar european pentru politica de coeziune.

Marya Gabriel - comisar european pentru inovare și primarul Emil Boc. FOTO: Twitter

Primarul municipiului Cluj-Napoca a avut întâlniri cu comisarii europeni Marya Gabriel și Elisa Ferreira la Bruxelles, unde a participat la o serie de evenimente pe tema „Parteneriat pentru inovare regională. De la teorie la practică”. Edilul a avut o intervenție în cadrul dezbaterii „Noua agendă de inovare la nivel local”, care poate fi urmărită mai jos.

„Am avut plăcerea să discut cu cele două doamne comisar următoarele subiecte:

Modelele de bune practici ale Clujului în implementarea proiectelor europene și perspectivele de viitor în domeniul inovării și investițiilor din fondurile de coeziune;

Stadiul implementării la Cluj a proiectelor cu privire la: Partnership for Regional Innovation, 100 Climate Neutral Cities și Urban-Rural Hub;

Viitorul politicii de coeziune în Uniunea Europeană în contextul lansării noului European Regional competitiveness Index 2.0;

Strategia de implementare a viitorului proiect la nivel European: Regional Innovation Valleys;

Măsuri concrete pentru combaterea exodului forței de muncă din România și din alte țări ale Uniunii Europene”, a transmis primarul Emil Boc.

Cluj, oraș-pilot la nivelul UE privind neutralitatea climatică

Cluj-Napoca a fost selectat de către Comisia Europeană ca oraș-pilot în cadrul programului Net Zero Cities, pentru aplicarea de noi strategii privind neutralitatea climatică. Orașul primește o finanțare europeană de 1,5 milioane euro.

Comisia Europeană a anunțat la începutul lunii martie 2023 care sunt cele 53 de orașe pilot selectate pentru a implementa acțiuni inovatoare pentru accelerarea neutralității climatice până în 2030, iar între acestea se numără și Cluj-Napoca. În această competiție au fost înscrise 103 aplicații - 159 de orașe din 33 de țări - iar orașele pilot selectate vor putea experimenta noi modalități de decarbonizare rapidă pe parcursul unui program de 2 ani: adoptarea de abordări sistemice, incluzive și cu mai multe pârghii pentru transformarea comunităților urbane.

Programul NET ZERO CITIES se desfășoară sub egida Misiunii Europene „100 de orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în 2030” pentru care Clujul a fost selectat în 2022. În urma competiției din acest an, Cluj-Napoca devine oraș pilot la nivel european în implementarea de strategii inovative pentru tranziția verde.

Amintim că, la începutul acestui an, primarul Emil Boc a fost numit de Comitetul European al Regiunilor raportor pentru politica de coeziune a UE. Edilul ocupă de asemenea funcția de președintele CoR (Comitetul European al Regiunilor). În toamna lui 2022, Emil Boc a mai fost ales ca președinte al Comitetului European al Regiunilor pe politica de coeziune teritorială și bugetul UE (COTER). Mandatul său durează doi ani și jumătate.

