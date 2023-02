Eugen Tomac: „Republica Moldova traversează cea mai dificilă perioadă de după obținerea independenței”

Eugen Tomac, președintele PMP, se declară îngrijorat de ultimele evoluții ale situației din Republica Moldova.

Sursa foto: Inquam Photos / Alexandru Busca

Președintele Partidului Mișcarea Populară (PMP), Eugen Tomac, a declarat joi, într-o conferință de presă susținută la Cluj, că Republica Moldova se confruntă zilele acestea cu cea mai dificilă criză dela dobândirea independenței sale. El a făcut trimitere la acțiunile și declarațiile venite de la Kremlin în ultimele zile și a arătat că acestea fac parte dintr-o încercare disperată a Rusiei de a destabiliza țara.

„Cred că în aceste zile, Republica Moldova traversează cea mai dificilă perioadă cu care s-a confruntat vreodată după obținerea independenței, pentru că conflictul transnistrean a adâncit o rană și cei de acolo nu au vrut să se subordoneze Chișinăului. Nu a fost un conflict care s-a produs după ce situația în Republica Moldova era stabilă, ci pur și simplu s-a desprins de URSS, cei de la Tiraspol nu au vrut să se subordoneze Chișinăului. Acum, asistăm la cea mai gravă criză, pentru că Rusia nu își mai asumă atacurile pe care le face și duce un război informațional extrem de agresiv.

Nu există zi, cel puțin în ultimele zece zile, în care e la Kremlin, din partea Moscovei, republica Moldova să nu fie atacată direct. Ministrul de externe spune că nu are încredere în actualul cabinet pentru că sunt toi cetățeni români, Peskov, purtătorul de cuvânt de la Kremlin spune că autoritățile moldovenești ar trebui să fie atente la ce se întâmplă în Transnistria. Putin semnează decretul prin care își anulează întreaga strategie de politică externă cu Republica Moldova, implicit documentul care viza soluționarea conflictului din Transnistria pe cale pașnică. Astăzi, vedem că agenția de stat, TASS, publică o știre falsă, spunând că Ucraina pregătește un atac sub steag fals asupra Transnistriei. Toate aceste informații, plus informațiile secrete pe care le dețin autoritățile de la Chișinău cu privire la posibile atacuri au pus autoritățile în Republica Moldova în alertă. S-a încercat și există de mai mult timp scenariul preluării cu forța a Aeroportului din Chișinău. De aceea, Republica Moldova se află în stare permanentă de urgență, fiind expusă din partea acestor amenințări din partea Rusiei”, a declarat Eugen Tomac.

Liderul PMP a afirmat că Republica Moldova se bazează în aceste zile pe sprijinul României.

„Să nu uităm că, anul trecut au existat o serie de provocări în regiunea Transnistreană, în plină zi a fost atacat sediul KGB-ului de la Tiraspol, o încercare disperată de a destabiliza. În acest moment, ținând cont de evoluția războiului din Ucraina, ținând cont de strategia Rusiei de a împinge Republica Moldova într-un conflict deschis, amenințând-o din toate direcțiile, pentru noi este foarte important să conștientizăm că Republica Moldova mizează enorm pe sprijinul României. Săptămâna trecută, președinta Maia Sandu a cerut pentru prima dată în mod oficial NATO să îi acorde suport și protecție în caz de o evoluție nefericită în zonă”, a mai afirmat europarlamentarul.

