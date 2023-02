Nicolae Ciucă: „Accederea la OCDE este proiect de ţară, joi marcăm un an de la debutul acestui proces”

Accederea la Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică rămâne un proiect de ţară asumat la nivel guvernamental, alături de angajamentele asumate prin PNRR, iar, joi, Executivul va marca, printr-un eveniment, un an de la debutul acestui proces, a anunţat, miercuri, premierul Nicolae Ciucă.

Nicolae Ciucă: „Marcăm un an de la vizita pe care secretarul general al OCDE a efectuat-o în ţara noastră”

„În demersurile noastre pentru implementarea reformelor, dincolo de cele cuprinse în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, este proiectul nostru de ţară şi accederea la Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică. Mâine, Guvernul este gazda unui astfel de eveniment, prin care, practic, marcăm un an de la vizita pe care secretarul general al OCDE a efectuat-o în ţara noastră şi, practic, ne-a dat vestea de începere a parcursului de accedere la OCDE. Vara trecută am primit foaia de parcurs. Am reuşit ca, până la mijlocul lunii decembrie, să mergem la Paris şi să depunem memorandumul iniţial. Greul abia de acum încolo începe”, a declarat Ciucă, la începutul şedinţei de Guvern.



El a subliniat că trebuie să se răspundă tuturor clarificărilor cuprinse în memorandum, iar prin derularea reformelor la nivel instituţional, guvernamental să fie îndeplinite standardele OCDE şi România să devină membru cu drepturi depline al organizaţiei.



„Ca atare, menţinem această dublă abordare a reformelor prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi prin parcursul de accedere la Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică”, a transmis prim-ministrul.

