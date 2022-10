Daniel Buda a solicitat în plenul PE ca România și Bulgaria să fie primite în Schengen: „Am fost și suntem furnizori de securitate și stabilitate în regiune"

Eurodeputatul Daniel Buda a solicitat în plenul PE ca România și Bulgaria să fie primite în spațiul Schengen: „Am fost și suntem furnizori de securitate și stabilitate în regiune”.

Daniel Buda a solicitat în plenul PE ca România și Bulgaria să fie primite în Schengen. FOTO: Daniel Buda

Eurodeputatul clujean Daniel Buda a solicitat ieri, în plenul reunit al Parlamentului European, ca România și Bulgaria să fie acceptate în spațiul Schengen, argumentând că „am fost și suntem furnizori de securitate și stabilitate în regiune.”

„Din 2011, România îndeplinește toate condițiile tehnice. A făcut investițiile necesare în sistemele de securitate. Am consolidat legislația și am pregătit constant funcționarii din domeniu. Războiul din Ucraina a demonstrat încă o dată că autoritățile din România au capacitatea de a gestiona mari fluxuri migratorii. Am asigurat un tranzit constant de cereale din Ucraina către toate zonele lumii, prevenind foametea. Am fost și suntem parte integrantă a eforturilor comunității internaționale de a pune capăt acestui război dus de Putin. Ne-am exprimat așadar solidaritatea în momente dificile pentru Uniunea Europeană. Am fost și suntem furnizori de securitate și stabilitate în regiune”, a precizat europarlamentarul Daniel Buda.

Daniel Buda a subliniat că România „nu cere altceva decât un drept pe care l-a câștigat.”

„Cerem să fim primiți acolo unde ne este locul. În caz contrar, riscul apariției unor curente extremiste este imens, iar prețul plătit de proiectul european va fi unul mult prea mare. Un lucru să fie clar: putem să oferim mai departe solidaritate în vremuri de război, să garantăm stabilitatea în vremuri greu încercate, dar nu vom mai tolera să fim umiliți. Astăzi, românii și bulgarii, firmele din România și Bulgaria nici nu concep ca aceeași Uniune să nu fie solidară cu ei și să le acorde ceea ce în mod profund și nedrept le-a fost refuzat atât de mult timp, și anume accesul în spațiul Schengen”, a conchis europarlamentarul în mesajul său din plenul Parlamentului European.

În prezent, toate statele membre ale UE, cu excepția Bulgariei, Croației, Ciprului, Irlandei și României, fac parte din spațiul Schengen.

CITEȘTE ȘI: