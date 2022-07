Emil Boc și declarațiile lui Viktor Orban: „Cum poate dormi noaptea sub siguranța NATO și UE, iar ziua faci declarații de dragoste inamicului?”

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a comentat declarațiile făcute în România de premierul ungar Viktor Orban, despre care spune că „e depășit de istorie”. Cât despre Vladimir Putin, Boc spune că acesta trebuie ținut departe de granițele României.

Emil Boc se întreabă cum poate dormi noaptea Viktor Orban sub siguranța NATO și banii UE, iar ziua să „faci declarații de dragoste inamicului”.

„Chiar dacă mă ocup de administrație, nu mă pot abține să nu comentez și eu aceste declarații pe care le consider inadecvate, care nu se potrivesc nici în timp și nici în spațiu, adică nici în timpul european în care trăim și nici în spațiul care să aibă loc, totuși ca șef de guvern nu faci declarații pe teritoriul altui stat care vizează politica statului tău, asta ca formă de respect diplomatic. Nu împărtășesc și nu pot susține sub nicio formă declarațiile și afirmațiile domnului Orban, care, din nefericire, e depășit de istorie. Nu poți, după părerea mea, să dormi noaptea adăpostit sub siguranța și securitatea NATO, care îți oferă protecție, și cu banii de la Uniunea Europeană prin care ți-ai procurat toate cele necesare, iar ziua să critici NATO, să critici Uniunea Europeană și chiar să faci declarații de dragoste inamicului democrației europene. Acest lucru nu e firesc, nu e normal. Iar conceptele rasiale menționate ne aduc aminte de vremuri complet depășite de istorie, cred că am trecut într-o altă perioadă a timpului”, a precizat Emil Boc pe pagina sa de Facebook.

Cât despre Rusia și Putin, primarul Clujului spune că Europa nu știe care va fi următoare țintă a celor doi.

„Doar domnul Putin, cu greu se poate numi domn, compromite viitorul unei națiuni încercând să reînvie demonii trecutului, așa cum era în timpul celui de-al doilea război mondial, să ștergi de pe hartă o națiune și s-o cotropești cu rachete, cu tancuri, doar pentru că o consideri propriul tău teritoriu. Europa a înțeles că lumea nu mai poate merge în această direcție. Astăzi trăim într-o Europă departe de a fi perfectă, dar ce-i perfect pe planeta asta? Divinitatea doar este perfectă. Europa a fost invidiată întotdeauna pentru că a construit cea mai bună dintre lumile posibile. Astăzi, această lume este amenințată de agresiunea absolut nedreaptă a Rusiei, care sfidând toate evoluțiile de după cel de-al doilea război mondial, își propune să distrugă o națiune independentă. Care așa a decis ea, să fie independentă. Convinge-o tu că e mai bine la tine acasă în Rusia să dorească să facă referendum să se unească cu tine. Dar nu prin rachete. Construiește-ți atracția prin democrație, prin drepturi și libertăți. Construiește în spațiul sovietic un spațiu al liberatății și democrației și atunci lumea să adere la cel spațiu de bună voie, nu sub amenințarea rachetelor.

Dacă Putin nu va fi oprit acum în Ucraina, nimeni nu va știi care va fi următoarea țintă. Așa cum nu a fost oprit când a invadat Crimeea, așa cum nu a fost oprit în Georgia unde avem conflicte înghețate, așa nu va putea fi oprit să nu treacă mai departe de Ucraina. Dacă Putin nu va fi oprit acolo, peste luni sau ani, nu știe nimeni exact care va fi următoarea țintă. Iar România nu e departe de granițele cu Ucraina. E în interesul nostru național și european ca acest război să fie câștigat de Ucraina, iar Putin și Rusia să fie ținuți departe de granițele României.

Am mai avut experiențe, am avut 1812 când am pierdut Basarabia, am avut 1940, ultimatumul, știm cum lucrează rușii, știm cum au lucrat când au impus regimul comunist și am pierdut 50 de ani de contact cu civilizația europeană. Nu mai dorim să avem un asemenea regres”, a mai spus Boc.

Ce a declarat Viktor Orbán în România

La Băile Tuşnad, premierul ungar Viktor Orbán a afirmat, printre altele, că Occidentul a comis o greşeală, că politica sancţiunilor şi înarmarea Ucrainei nu au dat rezultate, iar Rusia nu poate fi învinsă.

Anul acesta, Orbán a ținut un discurs apocaliptic în care a prezis declinul Occidentului și a profețit „un deceniu de pericol, incertitudine și război”. De asemenea, el a criticat aspru sprijinul militar occidental pentru Ucraina, poziționându-se drept cel mai important aliat al Moscovei în interiorul Uniunii Europene.

„Cu cât mai multe arme moderne le oferă NATO ucrainenilor, cu atât mai mult rușii vor împinge linia frontului înainte… Ceea ce facem noi este să prelungim războiul”, a declarat Orbán în timpul discursului de sâmbătă.

Ungaria este membră a NATO, dar Orbán are de mult timp relații calde cu Putin și a petrecut cinci ore la Moscova discutând cu liderul rus, în februarie, cu puțin timp înainte de invazia rusă. Discursul a avut loc la două zile după ce ministrul său de externe a făcut o călătorie surpriză la Moscova pentru discuții și îl plasează cu mult în afara consensului european privind războiul.

Orbán a declarat că sarcina Occidentului nu ar trebui să fie aceea de a spera la o victorie ucraineană, ci de a media un acord de pace. „Nu ar trebui să fim de partea Rusiei sau a Ucrainei, ci între cele două”, a spus el, adăugând că politica de impunere a sancțiunilor asupra Rusiei nu a funcționat.

Mai mult, premierul de extremă-dreapta al Ungariei s-a dezlănțuit împotriva „amestecului” de rase europene și non-europene, într-un discurs care a atras imediat indignarea partidelor de opoziție și a politicienilor europeni.

„Noi (n.r. maghiarii) nu suntem o rasă mixtă … și nu vrem să devenim o rasă mixtă”, a declarat Orbán, sâmbătă ,la Băile Tuşnad. El a adăugat că țările în care se amestecă europeni și non-europeni nu mai sunt „națiuni”.

În prezent, Comisia Europeană a dat în judecată Ungaria din cauza unei legi recente anti-LGBTQ+, o copie a legii rusești privind „propaganda homosexuală”. Aceasta interzice persoanelor gay să apară în materialele educaționale școlare sau în emisiunile TV destinate minorilor.

Acasă, lupta lui Orbán cu instituțiile europene pare să se intensifice în continuare. UE a înghețat mai multe miliarde de euro din fondurile de redresare alocate Ungariei din cauza unor probleme legate de corupție și de statul de drept. Discursul dur al lui Orbán ar putea fi un semn că guvernul ungar a renunțat să mai primească aceste fonduri.

