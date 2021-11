Un avion Tarom îi va aduce acasă pe românii blocați în Africa de Sud

Un avion Tarom va zbura la Pretoria și va aduce românii blocați acolo. Pe locurile libere vor putea fi transportați și alți cetățeni europeni.

Prim-ministrul Nicolae Ciucă a declarat, la începutul ședinței de guvern convocată pentru a lua în discuție măsuri care se impun în contextul apariției noii variante Omicron a virusului SARS-CoV-2, că un avion al companiei aeriene de stat îi va aduce acasă pe cetățenii români rămași blocați în Africa de Sud.

„Ieri a fost adoptată o hotărâre în care au fost adoptate primele măsuri pe care țara noastră le va lua în acest sens (contextul variantei Omicron - n.r.). Ulterior am mai primit încă o nominalizare de țară - este vorba de Malawi - de la Comisia Europeană și în felul acesta a fost nevoie să mai organizăm o ședință astăzi, să completăm hotărârea CNSU de ieri.

De asemenea, a apărut acea problemă a cetățenilor români, membri ai echipei de rugby de la Baia Mare, care a rămas blocată în Africa de Sud, și mai sunt alți patru cetățeni români blocați acolo și trebuie să se întoarcă acasă. Am discutat cu echipa ministrului Rafila și am evaluat capacitate de secvențiere pe care o avem. Am identificat la Tarom o aeronavă care va zbura la Pretoria și va prelua cetățenii români.

Pentru că în aeronavă vor mai fi alte 50 sau 55 de locuri libere, oferim această capabilitate și celorlalte țări europene care nu au reușit să-și extragă cetățenii din Africa de Sud și vom urca această disponibilitate a noastră pe Mecanismul European pentru Situații de Urgență”, a declarat premierul Nicolae Ciucă.

Tot mai multe țări europene raportează primele cazuri suspecte sau chiar confirmate cu noua variantă sud-africană a coronavirusului, Omicron.

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a decis sâmbătă ca românii care vin din statele din sudul Africii unde a apărut noua variantă Covid să intre în carantină. Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a afirmat că în continuare vaccinarea este soluția oportună pentru protecție împotriva virusului.

36 de români sunt blocați în Africa de Sud, după ce toate zborurile au fost anulate din cauza noii variante de Coronavirus. 31 dintre aceștia sunt membri ai echipei CSM Știința Baia Mare, campioana la rugby a României.

