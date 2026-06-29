Odeta Nestor, fosta șefă a ONJN, va fi cercetată în arest la domiciliu pentru fapte de corupție

Fosta președintă a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, Odeta Nestor, a fost plasată în arest la domiciliu, după ce Curtea de Apel București a admis contestația formulată împotriva măsurii arestului preventiv dispuse în urmă cu aproape două săptămâni.

Odeta Nestor este cercetată de procurorii DNA într-un dosar de corupție în care este acuzată de complicitate la luare de mită, dare de mită și instigare la folosirea unor informații nedestinate publicității. | Foto: YouTube - casinoinsidero

Odeta Nestor este cercetată de procurorii DNA într-un dosar de corupție în care este acuzată de complicitate la luare de mită, dare de mită și instigare la folosirea unor informații nedestinate publicității.

Anchetatorii susțin că aceasta ar fi avut un rol esențial într-o schemă prin care un operator din domeniul jocurilor de noroc ar fi încercat să evite sancțiuni în urma unor controale.

Fosta șefă a ONJN va fi cercetată în arest la domiciliu

Luni, Curtea de Apel București a decis înlocuirea măsurii arestului preventiv cu arestul la domiciliu în cazul fostei șefe a ONJN. Hotărârea este definitivă.

Odeta Nestor fusese arestată preventiv pe 17 iunie, în baza unei decizii a Tribunalului București. Aceasta a contestat măsura, iar instanța superioară i-a admis cererea și a dispus o măsură preventivă mai blândă.

DNA: Mită pentru influențarea controalelor ONJN

Potrivit Direcției Naționale Anticorupție, în dosar au fost arestate preventiv două persoane: un cetățean bulgar, acuzat de dare de mită, și Nestor Cristinela Odeta, acuzată de complicitate la luare de mită, dare de mită și instigare la folosirea, directă sau indirectă, a unor informații care nu erau destinate publicității.

Procurorii susțin că, în perioada noiembrie 2025 – martie 2026, Odeta Nestor ar fi remis unui funcționar din cadrul ONJN suma totală de 1.500 de euro și 2.000 de lei. Banii ar fi fost oferiți pentru urgentarea sau întârzierea unor acte care intrau în atribuțiile de serviciu ale funcționarului.

Totodată, aceasta l-ar fi determinat pe angajatul ONJN să îi permită accesul la documente și informații confidențiale aflate în posesia instituției.

Promisiune de 100.000 de euro și flagrant organizat de procurori

Anchetatorii mai susțin că Odeta Nestor ar fi înlesnit acceptarea de către un funcționar al ONJN a unei promisiuni de mită în valoare de 100.000 de euro, făcută de un cetățean bulgar în numele unui operator economic din industria jocurilor de noroc.

Scopul ar fi fost ca verificările efectuate de ONJN să fie finalizate într-o manieră favorabilă companiei, fără aplicarea vreunei sancțiuni.

Conform DNA, cetățeanul bulgar ar fi remis 50.000 de euro în două tranșe, de 45.000 și 5.000 de euro, pe 8 aprilie. Restul de 50.000 de euro ar fi fost predat pe 16 iunie, moment în care procurorii au organizat un flagrant și l-au prins în timp ce remitea banii.

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