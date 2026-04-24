Bărbat împușcat mortal de trupele SAS după ce a deschis focul asupra polițiștilor

Arma descoperită în locuința bărbatului și intervenția luptătorilor SAS din cadrul IPJ Neamț, după ce acesta a deschis focul asupra polițiștilor. | Foto: IPJ Neamț

Un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost împușcat mortal de luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS), joi seară, în localitatea Hangu, județul Neamț, după ce a tras asupra polițiștilor veniți să pună în aplicare ordine de protecție provizorii.

Intervenția a fost declanșată după ce o femeie a sunat la 112 și a anunțat că ginerele său îi amenință cu moartea pe ea, pe soțul acesteia și pe fiica lor. Potrivit informațiilor, bărbatul le-ar fi cerut acestora să revină acasă împreună cu cei trei copii.

Polițiștii au intervenit cu trupele SAS

Polițiștii din cadrul Secției Rurale Bicaz au emis de urgență ordine de protecție provizorii. Întrucât s-a stabilit că bărbatul deține legal arme de vânătoare, a fost solicitat sprijinul luptătorilor SAS din cadrul IPJ Neamț.

Echipele operative s-au deplasat la locuința suspectului pentru a-i comunica măsurile dispuse. În momentul în care forțele de ordine au ajuns la ușa imobilului și au efectuat somațiile legale, bărbatul ar fi deschis focul asupra acestora.

Agresorul a fost împușcat de polițiști

În urma atacului, polițiștii au ripostat cu armamentul din dotare, rănindu-l pe agresor. La fața locului au intervenit echipaje medicale, însă bărbatul nu a mai putut fi salvat.

Anchetatorii au descoperit în locuință o carabină și o pușcă de vânătoare, ambele încărcate și pregătite de utilizare.

Anchetă în desfășurare

Cazul a fost preluat de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, care coordonează cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs incidentul.

Autoritățile vor analiza atât modul de intervenție al forțelor de ordine, cât și istoricul conflictului familial care a dus la emiterea ordinelor de protecție.

Reacția Sindicatului Europol

Reprezentanții Sindicatului Europol au transmis că intervenția s-a desfășurat într-un context extrem de periculos, în care viața polițiștilor a fost pusă în pericol.

„Niciun polițist nu își dorește să ajungă în situația de a lua viața unei persoane. Din păcate, bărbatul a fost dispus să folosească arma de vânătoare împotriva polițiștilor”, au precizat aceștia.

Sindicatul a subliniat că, deși intervenția a fost conform procedurilor, finalul este unul tragic.

