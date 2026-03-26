Un tată și-a filmat copilul cu ștreangul la gât pentru a-și șantaja soția plecată în străinătate

Un caz șocant a zguduit o comunitate din județul Vaslui, după ce un bărbat a fost arestat preventiv pentru că și-a filmat propriul copil în timp ce îl amenința cu spânzurarea. Imaginile au fost trimise mamei, plecată la muncă în străinătate, într-o tentativă extremă de șantaj.

Un bărbat și-a amenințat propriul copil cu spânzurarea pentru a-și forța soția să se întoarcă acasă. | Foto: depositphotos.com

Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc în comuna Stănilești, unde bărbatul ar fi recurs la gesturi de o violență extremă pentru a-și forța soția să revină acasă. Individul a filmat momente în care îi punea copilului ștreangul de gât și simula pregătirea unei spânzurători, imaginile fiind trimise direct femeii. Scopul ar fi fost acela de a o speria și de a o determina să se întoarcă urgent în țară.

Surse din comunitate au descris scenele drept „îngrozitoare”, iar reacția a fost imediată. Rudele și apropiații au alertat autoritățile, iar polițiștii au intervenit de urgență pentru a salva minorul. Localnicii spun că, deși bărbatul avea probleme, nimeni nu se aștepta la un asemenea gest extrem. „Nu părea în halul acesta… dar omul care bea și nu judecă nu are ce căuta să aibă grijă de un copil”, au declarat oameni din sat, conform stiripesurse.ro.

Șantaj extrem pentru a-și aduce soția acasă

Femeia era plecată la muncă în străinătate pentru a susține financiar familia, însă, potrivit anchetei, soțul ar fi făcut presiuni constante pentru a o determina să revină. În lipsa unui rezultat, acesta ar fi trecut la amenințări grave, culminând cu filmarea copilului în ștreang.

După ce a primit imaginile, mama a alertat imediat autoritățile. Intervenția rapidă a poliției a prevenit o tragedie.

Arest preventiv și anchetă în desfășurare

Judecătoria Huși a dispus arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile, acesta fiind cercetat pentru „rele tratamente aplicate minorului”, infracțiune pedepsită cu închisoare de la 3 la 7 ani. Decizia a fost contestată, însă procurorii susțin că probele sunt clare și consistente.

Revoltă în comunitate

Cazul a stârnit indignare în rândul localnicilor, care au descris gestul drept de neconceput. „Este o minte diabolică… în loc să-și protejeze copilul, l-a folosit ca armă”, au spus oamenii din comună. Ancheta continuă pentru a stabili toate circumstanțele în care s-au petrecut faptele și dacă minorul a mai fost supus unor episoade de abuz.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

