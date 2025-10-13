Adio ștampile pe pașaport! Pasagerii vor fi fotografiați și amprentați la sosire.

Se schimbă regulile în aeroporturi. A început una dintre cele mai mari revoluții din sistemul european de control al frontierelor.

La sosire, cetățenii din afara UE vor trebui să își scaneze pașaportul, să furnizeze amprente digitale și o fotografie| Foto: Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj - Facebook

Odată cu introducerea Sistemului de Intrare/Ieșire (EES), Uniunea Europeană spune adio ștampilelor pe pașaport și dă bun-venit controalelor biometrice.

Începând din 20 octombrie, noile verificări biometrice vor fi efectuate pentru aproximativ 10% dintre pasagerii care sosesc sau pleacă de la frontierele externe și vor fi extinse treptat pentru a acoperi toți călătorii până în aprilie 2026.

Vor fi procesate toate informațiile din 25 de state membre ale UE (Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia), precum și din patru țări din afara UE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția), relatează Il Messaggero, citată de Rador Radio România.

Noul sistem, gestionat de Poliția de Frontieră, va înlocui ștampila manuală a pașaportului cu o înregistrare electronică care include date biometrice și informații personale. Scopul este de a monitoriza fluxurile de intrare și ieșire ale cetățenilor din afara UE care stau pentru perioade scurte, de până la 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile.

Procesul va fi gestionat de baza de date centrală eu-LISA, cu sediul la Tallinn, în Estonia, care va colecta date din 25 de țări Schengen și patru state asociate – Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția – pentru a îmbunătăți securitatea și a combate imigrația ilegală.

La sosire, cetățenii din afara UE vor trebui să își scaneze pașaportul, să furnizeze amprente digitale și o fotografie. Pe unele aeroporturi, va fi posibilă finalizarea unei părți a procesului prin intermediul chioșcurilor self-service sau al aplicațiilor dedicate. Copiii sub 12 ani vor fi scutiți de la amprentare.

După înregistrarea inițială, intrările ulterioare vor fi mai rapide: sistemele vor compara automat datele deja existente în baza de date. Deținătorii de pașapoarte electronice vor putea utiliza punctele de control automat marcate cu simbolul auriu al camerei foto. Cu toate acestea, sunt prevăzuți timpi de așteptare mai lungi în primele săptămâni, în special pe principalele aeroporturi italiene.

Nu va fi necesară nicio înregistrare prealabilă: procesul va avea loc direct la punctul de intrare. Unele țări, precum Estonia, Luxemburg și Republica Cehă, sunt deja pregătite să introducă complet noul sistem, în timp ce altele vor adopta o fază de tranziție pentru a evita supraîncărcarea sistemului informatic central.

Sistemul European de Călătorie (EES) nu va fi singura modificare pentru cei care călătoresc în Europa.

ETIAS (Sistemul European de Informații și Autorizare pentru Călătorii) va intra în vigoare în 2026. Acesta este un fel de viză electronică, care va necesita înregistrarea online înainte de plecare. Costă 20 de euro și este valabilă trei ani sau până la expirarea pașaportului. Autorizarea va fi gratuită pentru minorii sub 18 ani și pentru persoanele peste 70 de ani.

