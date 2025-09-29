Incident cu o dronă în apropierea Aeroportului Internațional București. A fost deschisă o anchetă.

Nouă avioane, inclusiv unul militar, au fost nevoite să aterizeze duminică pe o pistă a Aeroportului „Henri Coandă” din București folosită preponderent pentru decolări, după ce piloții unui avion Turkish Airlines care a aterizat pe Otopeni au raportat controlorilor de trafic aerian prezența unei drone în vecinătatea aeroportului.

Echipajul unei aeronave a semnalat duminică, în timpul apropierii pentru aterizare pe pista 08R a Aeroportului Internațional Henri Coandă București, prezența unei drone civile de mici dimensiuni în spațiul aerian din apropierea pistei, a anunțat Compania Națională Aeroporturi București (CNAB).

Piloții unui avion Turkish Airlines, care a aterizat duminică pe Otopeni, au raportat controlorilor de trafic aerian prezența unei drone în vecinătatea aeroportului, semnalează HotNews.ro, care citează BoardingPass.

Compania Aeroporturi Bucureşti a confirmt că a fost semnalată prezenţa unei drone civile de mici dimensiuni și că s-a decis, ca măsură preventivă imediată, suspendarea temporară a aterizărilor.

În după-amiaza zilei de duminică, piloții unui Airbus A330 Turkish Airlines care a aterizat pe Aeroportul „Henri Coandă” (Otopeni) din București au raportat controlorilor de trafic aerian prezența unei drone în vecinătatea aeroportului.

Avionul Turkish Airlines a aterizat în siguranță pe pista 08L a Aeroportului Otopeni la ora locală 14:27, însă un controlor de trafic aerian a solicitat piloților avionului British Airways care opera zborul BA886 Londra (Marea Britanie) – București să păstreze o altitudine de 2.000 picioare, să întrerupă procedura de aterizare și să zboare pe direcția pistei.

Ulterior, avionul companiei aeriene britanice și alte opt avioane, inclusiv unul militar, au aterizat pe pista 08R a aeroportului Otopeni, folosită preponderent pentru decolări, scrie sursa citată.

Autoritățile au deschis o anchetă

Potrivit Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), aeronava a aterizat în siguranță, iar incidentul a fost raportat imediat autorităților competente.

„Conform procedurii de colaborare dintre ROMATSA și Compania Națională Aeroporturi București, ca măsură preventivă imediată, au fost suspendate temporar aterizările, iar aeronavele aflate în zonă au fost dirijate către puncte de așteptare. Ulterior, după evaluarea situației, operațiunile de aterizare au fost reluate pe cealaltă pistă a aeroportului, fără incidente”, se arată în informarea publicată de CNAB, potrivit Agerpres.ro

Autoritățile reamintesc că operarea dronelor este strict interzisă în zona și în apropierea aeroporturilor civile și militare. Utilizarea neautorizată a acestora poate periclita grav siguranța zborurilor și constituie faptă penală.

Incidentul a fost raportat imediat către autoritățile competente, care au declanșat o investigație pentru identificarea operatorului dronei și stabilirea măsurilor legale ce se impun.

