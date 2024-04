Caz cutremurător în Bacău. O femeie însărcinată a murit la nici 24 de ore de la internare.

O gravidă de 38 de ani a murit în Spitalul Județean din Bacău, din cauza unui diagnostic greșit.

O femeie însărcinată a murit la Spitalul Județean Bacău/Foto: ATI/Maternitate spitaluljudeteanbacau.ro

Femeia, gravidă în 16 săptămâni, a murit în Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău, la mai puțin de 24 de ore după ce a fost internată, în condițiile în care medicii nu au reușit să stabilească un diagnostic corect. Inițial, aceasta a fost suspectă de viroză respiratorie.

Partenerul femeii a depus o plângere la Poliţie și solicită o anchetă pentru a afla cine se face vinovat de moartea femeii.

Femeia era însărcinată în luna a patra, în urma unei proceduri de fertilizare in vitro și a ajuns la spital în urma unor dureri abdominale puternice. Medicii i-au spus când au consultat-o că sarcina s-a oprit din evoluţie şi că trebuie să o opereze. Însă intervenţia chirurgicală a avut loc seara, la 12 ore de la internare. Reprezentanții spitalului spun că medicii care au consultat-o pe tânără au făcut tot ce au putut ca s-o salveze, deși inițial au crezut că are o viroză respiratorie.

„Mi-au spus că au tmporizat-o şi aşteptau să se facă bine, dar Maria nu avea cum să se facă bine”, a spus partenerul femeii.

În urma intervenției, femeia a fost dusă la Secţia de Terapie Intensivă unde a suferit două stopuri cardiorespiratorii, din care al doilea i-a fost fatal. Ulterior, partenerul acesteia a fost anunțat că tânăra a murit. Acum, bărbatul vrea să se facă dreptate și cere o anchetă care să arate cauza decesului.

În vara anului trecut, un alt caz cutremurător a îngrozit România. Alexandra, o tânără mămică însărcinată în trei luni și internată la Spitalul „Mavromati” din Botoșani, care era așteptată acasă de cei trei copii ai ei, s-a stins din viață în chinuri, acuzând dureri cumplite, după ce a fost ignorată de medici vreme de 7 ore. Ulterior, familia Alexandrei a solicitat în instanță despăgubiri de peste 7 milioane de euro.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: