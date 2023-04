Un român va traversa înot Marea Galileei, în Israel: „Voi înota unde Iisus a umblat pe ape”

Bibliotecarul Avram Iancu şi-a propus să parcurgă înot Marea Galileii, unde înscrisurile biblice susţin că Iisus Hristos a umblat pe apă. Plecarea este din Cluj.

Bibliotecarul și înotătorul Avram Iancu / Foto: Avram Iancu - Facebook





Polisportivul Avram Iancu afirmă că îşi doreşte să traverseze înot Marea Gelileei deoarece, în acest fel, doreşte să-i mulţumească lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a reuşit să realizeze, de-a lungul timpului, la înotul în ape deschise.

Iancu va înota în lungul Mării Galileei, pe o distanţă de peste 20 de km, cursa fiind programată în una din zilele cuprinse în intervalul 30 aprilie - 4 mai, în funcţie de condiţiile meteo şi de disponibilitatea echipei de la Galilee Marathon Swimming Association (GMSA), organizaţie abilitată la nivel internaţional pentru validarea unei asemenea performanţe.

„Este cel mai special înot din viaţa mea, cu un simbolism puternic: voi înota acolo unde Mântuitorul Nostru a umblat pe ape. Voi traversa înot Marea Galileei, din Israel, pe lungime de 20,5 km. Cel mai mare pericol de acolo este vântul. Dincolo de efortul sportiv, mă copleşeşte încărcătura spirituală şi toată simbolistica locului. E locul unde doresc să-i mulţumesc lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările sale şi pentru tot ceea ce am putut realiza în acest domeniu frumos al înotului în ape deschise”, a declarat vineri, pentru agerpres.ro, Avram Iancu.

Plecarea în Israel este sâmbătă, de pe Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca şi se va întoarce în ţară pe 5 mai, pe Aeroportul „Henri Coandă” din Bucureşti.

Traversarea Mării Galileei va dura 10 ore

Înotătorul din Petroşani a spus că ideea acestei curse înot i-a venit anul trecut, după ce a aflat că există posibilitatea ca această traversare să fie omologată oficial, menţionând până acum 68 de persoane au reuşit această performanţă. El a estimat că traversarea Mării Galileei va dura circa 10 ore, iar parcursul său va putea fi urmărit în timp real, cu ajutorul unei aplicaţii dedicate, pe pagina sa de Facebook.

Marea Galileei este un lac de apă dulce situat în nord-estul Israelului, are o adâncime de 44 metri, o lungime de 21 km şi o suprafaţă de 168 km pătraţi.

Bibliotecarul Avram Iancu are la activ mai multe performanţe la înotul în ape deschise. În iulie 2022 a devenit primul român care a reuşit să traverseze înot Canalul Bristol, din Marea Britanie. Tot în anul 2022, Avram Iancu a obţinut titlul de „Performance of the Year” din partea Organizaţiei Mondiale de Înot în Ape Deschise - World Open Water Swimming Association (WOWSA), pentru că în anul 2021 a reuşit să înoate 26 de kilometri împotriva curentului pe Dunăre, într-un timp de 18 ore şi 30 de minute, o premieră mondială.

Între reuşitele lui Avram Iancu se mai numără traversarea înot a Canalului Mânecii, în august 2016, iar în vara anului 2017, sportivul din Petroşani a înotat întreg cursul Dunării, fără costum de neopren, pe o distanţă de 2.860 de kilometri, de la izvoare până la vărsarea în Marea Neagră.

