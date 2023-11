Un clujean și-a demolat garajul pe banii săi, dar nu a mai primit un loc de parcare. Amenință că dă în judecată Primăria

S-a întâmplat în cartierul Mănăștur. Un clujean de bună credință și-a demolat garajul la termen, așa cum Primăria i-a cerut, pe cheltuială proprie, însă nu a primit în schimb un loc de parcare.

Locuri de parcare unde au fost demolate garaje / Foto: arhivă Facebook Emil Boc

Deși bărbatul a respectat cerințele Primăriei, acesta susține că a rămas fără loc de parcare. Din acest motiv, clujeanul intenționează să ajungă în instanță, dacă situația nu se rezolvă într-un alt mod:

„În urma desființării garajelor de pe strada Vidraru (…) și a lucrărilor de amenajare nu am primit un loc de parcare din cele noi, motivând că au fost luate în ordinea depunerii de la începutul anului, deși am cerere depusă în momentul în care am primit somație de demolare a acestor garaje. Menționez că garajul a fost desființat pe cheltuială proprie, în termenul menționat în somație. La ora desființării nu aveam cum să depun cerere în ianuarie cum mi se cere, întrucât somația am primit-o în aprilie. Menționez de asemenea că garajul a avut contract de inchiriere (…) în perioada 1996 - 2018, când de la sine Serviciul Parcări ne-a trecut la plată pe bază de Fișă de calcul, din cauza unor divergențe privind autorizația de construcție a acestora. Menționez că nu dorim conflicte decât un simplu loc de parcare nou. În caz contrar, vom acționa în judecată Primaria Cluj-Napoca, Serviciul Parcări, pentru atribuirea unui loc de parcare. Am atașat poze cu documentele cu privire la desființarea garajelor, în toată această perioadă reprezentanții Poliției Locale și Primăriei au susținut că proprietarii de garaje vor avea prioritate la atribuirea locurilor noi de parcare dacă desființeaza garajele pe cheltuială proprie”, a scris clujeanul în sesizarea către Primărie.

Potrivit regulamentului privind închirierea de locuri de parcare, garaje și copertine, în cazul „reamenajării parcajelor, pentru care au fost încheiate abonamente/contracte de închiriere a terenului ocupat cu parcare, garaj sau copertină edificate în baza autorizațiilor de construire, repartizarea locurilor de parcare rezultate se face respectând următoarea ordine: persoane care au avut contract de închiriere sau abonament valabil și au respectat prevederile acestuia, persoane care au solicitat schimbarea locului de parcare și persoane care solicită un loc de parcare în ordinea numărului de înregistrare a cererilor”.

Totodată, autoritățile locale au susținut în mai multe rânduri că cetățenii care nu se opun desființării și chiar demolează ei garajele vor avea locul de parcare garantat.

monitorulcj.ro a solicitat mai multe informații Primăriei Cluj-Napoca. Vom atașa răspunsul atunci când îl vom primi.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: