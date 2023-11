Când va fi deschis patinoarul de la Sala Sporturilor? Emil Boc: „Am făcut platoul nu pentru mașini, ci pentru ca cetățenii să se bucure de el”

Clujul devine un mic paradis al sărbătorilor de iarnă: anul acesta, orașul va avea nu doar două târguri de Crăciun, ci și un patinoar care va funcționa timp de mai multe luni pe platoul Sălii Sporturilor.

Un patinoar va fi amenajat, în premieră, pe platoul Sălii Sporturilor. Anterior, acesta era amenajat în Piața Unirii, în perioada sărbătorilor. FOTO: Târgul de Crăciun Cluj-Napoca

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a subliniat joi, la un post de radio local, că pregătirile pentru sărbătorile de iarnă au început deja.

Cluj-Napoca va avea anul acesta două târguri de Crăciun, dar și un patinoar. Primul care se va deschide este Târgul de Crăciun din Piața Unirii, în 24 noiembrie. Acesta va rămâne funcțional până în prima zi a anului viitor. Târgul de Crăciun de la Sala Sporturilor, dar și patinoarul de aici vor fi deschise în data de 1 decembrie. Patinoarul va funcționa până la mijlocul lunii februarie.

„Și noi, aici, la Cluj începem, încet dar sigur, să se pregătim de sărbători, am început cu bradul de Crăciun, a fost adus bradul în Piața Unirii, are 20 de metri înălțime, l-am primit ca donație de la o familie de pe strada Bisericii Ortodoxe. Vom avea două târguri de Crăciun, în două locații, în Piața Uniri va fi târgul tradițional de Crăciun, care va avea loc în perioada 24 noiembrie-1 ianuarie, 39 de zile va avea durata. Cel de pe platoul Sălii Sporturilor Horia Demian unde amenajăm și patinoarul va fi deschis în perioada 1 decembrie - 15 februarie, 77 de zile. Dacă tot am făcut platoul astfel încât să fie redat cetățenilor ca spațiu public, și nu pentru mașini, ci pentru ca cetățenii să se bucure de oraș. Pentru că asta e până la urmă toată filosofia investițiilor din bani publici și bani europeni, să redăm orașul cetățenilor, să redăm spațiile publice cetățenilor, să le oferim cât mai multe posibilități pentru a se bucura de fiecare colțișor de Cluj. Asta facem și cu malurile Someșului pe distanțe de mulți kilometri, asta facem și în zona centrală, cu proiectele pe care șe desfășurăm avolo, și în Zorilor, unde facem un parc nou, și cu Parcul Feroviarilor, ca să nu mai vorbesc de parcurile pe care le-am terminat deja. Toate acestea sunt făcute pentru a oferi un plus de calitate vieții oamenilor”, a spus Emil Boc.

Cu o înălțime de aproximativ 20 de metri, bradul de Crăciun a ajuns miercuri în „kilometrul 0” al Clujului. Copacul a fost donat de o familie de pe strada Bisericii Ortodoxe, pentru a înfrumuseța Târgul de Crăciun.

A.M.C.

