Revelionul la Winter Dream Florești: Spectacol de artificii și DJ în Parcul Poligon

Târgul de Crăciun din Florești - Winter Dream are program inclusiv de Revelion.

Cetățenii sunt așteptați să petreacă Revelionul la Winter Dream Florești | Foto: Facebook, Florești Memorabil / Fotografie ilustrativă

Cei care aleg să petreacă noaptea dintre ani în Florești o pot face în Parcul Poligon, la Târgul de Crăciun.

Acolo, la Winter Dream, atmosfera va fi făcută de DJ Dani de la ora 22.30.

Mai apoi urmează focul de artificii la miezul nopții.

La Târgul de Crăciun din Florești vă puteți bucura în continuare de de patinoar, roata panoramică și carusel. Puteți să degustați toate bunătățile de la căsuțe, dar și noutățile de anul acesta: Punch-ul cald de Florești și Apfelstrudelul delicios de Florești by Inu Van.

Winter Dream este locul unde comunitatea se adună și creează amintiri memorabile.

Winter Dream este dedicat întregii comunități din Florești, iar oamenii sunt așteptați să petreacă împreună trecerea dintre ani în inima comunității, cu muzică specială și un spectacol de artificii memorabil.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: