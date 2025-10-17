Adio, gunoaie plutitoare. Primăria Florești instalează un sistem inovator pe Someș.

Floreștiul face un pas important pentru un Someș mai curat. Cu ajutorul unui nou sistem ecologic nu vom mai vedea deșeuri plutitoare pe apă.

Comuna Florești intenționează să realizeze un sistem de colectare a deșeurilor plutitoare de pe râul Someșul Mic | Foto: Apele Române Someș-Tisa - Facebook

Specialiștii Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Cluj au participat la o întâlnire de lucru la Primăria comunei Florești unde au discutat despre un proiect important pentru mediu și comunitate.

Comuna Florești intenționează să realizeze un sistem de colectare a deșeurilor plutitoare de pe râul Someșul Mic.

Acest sistem urmează să fie amplasat în aval de confluența pârâului Sanaslău cu Someșul Mic.

Potrivit specialiștilor, implementarea acestui proiect va însemna:

Reducerea cantităților de deșeuri plutitoare care ajung în municipiul Cluj-Napoca;

Protejarea florei și a faunei acvatice;

Îmbunătățirea aspectului râului Someșul Mic, o resursă valoroasă a zonei metropolitane.

„Felicităm Primăria Florești pentru inițiativă și asigurăm tot sprijinul nostru tehnic și consultanța necesară pentru ca acest proiect să devină realitate”, au transmis reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Someș-Tisa.

Și în cartierul Grigorescu există un sistem de reținere a plutitorilor, montat de către Primăria municipiului Cluj-Napoca.

