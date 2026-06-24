Emil Boc spune NU imnului și steagului Rusiei la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică de la Cluj: „Respectăm poziția României și Uniunii Europene”

În contextul în care Federația Mondială de Gimnastică Ritmică a decis ca sportivii din Rusia să poată utiliza imnul și steagul țării în competițiile oficiale, primarul Emil Boc transmite un mesaj ferm prin care arată că la Cupa Mondială desfășurată în acest weekend la Cluj acest lucru nu se va întâmpla: „Respectăm poziția României și Uniunii Europene în acest domeniu”, spune primarul municipiului Cluj-Napoca.

Emil Boc spune NU imnului și steagului Rusiei la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică de la Cluj: „Respectăm poziția României și Uniunii Europene”|Foto: Mădălina IVAN - monitorulcj.ro

Aflat la Londra, la Forumul Mondial al Primarilor pentru Acțiuni Climatice, edilul Clujului Emil Boc a transmis un mesaj public prin care a arătat că la Cluj nu se va auzi imnul Rusiei și nu va fi permisă arborarea steagului acestei țări la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică programată în aceste weekend la BT Arena.

Emil Boc spune NU imnului și steagului Rusiei la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică de la Cluj: „Respectăm poziția României și Uniunii Europene”|Foto: Emil Boc - Facebook

„La momentul când am aprobat organizarea la Cluj a unei asemenea competiții în Sala Polivalentă BT Arena, am știut faptul că sportivii din Rusia nu pot utiliza imnul și steagul ca reprezentare în competiția oficială de gimnastică ritmică”, a explicat, miercuri, primarul Emil Boc, prin intermediul unui mesaj video publicat pe pagina de Facebook.

Emil Boc spune NU imnului și steagului Rusiei la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică de la Cluj: „Respectăm poziția României și Uniunii Europene”

Cluj-Napoca urmează să găzduiască, între 26 - 28 iunie, Rhythmic Gymnastics World Challenge Cup, competiție desfășurată la BT Arena, la care ar urma să participe și sportivi ruși.

„În Sala Polivalentă BT Arena de la Cluj-Napoca nu se va intona imnul Rusiei și nu va fi folosit steagul Rusiei pentru reprezentarea sportivilor din această țară”, a declarat primarul Emil Boc.

Recent, Federația Mondială de Gimnastică Ritmică a schimbat regulile și permite sportivilor din Rusia să utilizeze imnul și steagul în competițiile oficiale.

Emil Boc a semnalat că România și Uniunea Europeană au condamnat în mod constant agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei, iar poziția în acest caz nu reflectă o atitudine împotriva sportivilor ruși și nici împotriva sportului în general, ci se referă la utilizarea simbolurilor oficiale ale Federației Ruse în contextul războiului din Ucraina.

„Această decizie nu este o formă de protest față de sportivi, nu am nimic cu sportul, susțin sportul, dar nu sunt de acord ca simbolurile politice ale unui stat agresor din Europa să fie folosite într-o țară a Uniunii Europene, la Cluj, într-o țară care și-a exprimat de atât de multe ori poziția împotriva agresiunii Rusiei raportată la Ucraina și, de asemenea, în Uniunea Europeană, care a rămas fermă în a condamna actul de agresiune al Rusiei la adresa Ucrainei.

În consecință, cer Federației Mondiale de Gimnastică să păstreze regulile care au fost în vigoare la momentul deciziei de a organiza la Cluj această competiție. În aceste condiții am aprobat organizarea ei la Cluj, sub rezerva nefolosirii acestor simboluri politice pentru sportivi din Rusia la competiția de gimnastică”, a adăugat edilul Clujului Emil Boc.

Totodată, primarul Emil Boc a solicitat Federației Române de Gimnastică și autorităților statului român să clarifice această situație, înainte de începerea competiției oficiale, pentru a nu avea probleme sau dispute pe parcursul derulării Cupei Mondiale.

„Cred că este o chestiune corectă, de bun simț să respectăm regulile jocului, să respectăm valorile în care credem, să lăsăm sportivii să facă sport și să fie în competiție, dar să nu fie folosiți în dispute politice sau pentru a reprezenta interesele unui stat agresor pe teritoriul României”, a mai spus Emil Boc.

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