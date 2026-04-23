Oamenii, întrecuți de roboți la un semimaraton

Roboții umanoizi au fost mai rapizi decât oamenii la un semimaraton din Beijing.

Roboții umanoizi au doborât duminică, 23 aprilie 2026, la finalul unui semimaraton desfășurat la Beijing, recordul mondial uman înregistrat la această probă, ilustrând spectaculoasele progrese tehnologice chineze înregistrate în acest domeniu, informează AFP, potrivit Agepres.ro.

Spectatorii s-au reunit de o parte și de alta a traseului pentru a vedea roboții, unii dintre ei foarte rapizi și cu o structură complexă, amintind de Terminator, alții cu caracteristici tehnice și performanțe mai degrabă rudimentare.

Semimaratonul Yizhuang s-a dorit a fi o confruntare între roboți dotați cu două picioare și oameni, fiecare grup evoluând pe câte un culoar paralel, dar diferit pentru a evita orice coliziune.

Robotul-campion, echipat cu un sistem de navigație autonom și reprezentând marca chineză de smartphone Honor, a terminat cei circa 21 de kilometri în 50 de minute și 26 de secunde - o viteză medie de aproximativ 25 de kilometri pe oră -, potrivit televiziunii publice CCTV.

Robotul a fost mai rapid decât concurentul uman clasat pe primul loc, dar și față de recordul mondial la bărbați în această probă (57 de minute și 20 de secunde), deținut de atletul ugandez Jacob Kiplimo.

În spatele barierelor de securitate, Han Chenyu, o studentă de 25 de ani, nici nu apucă să-și scoată telefonul mobil, că un robot a și trecut prin dreptul ei.

I se pare „cool” acest eveniment și spune că este entuziasmată de progresele tehnologice.

„În schimb, din perspectiva unei viitoare angajate, mă îngrijorează destul de mult. Dacă tehnologia avansează prea rapid, riscă să aibă efecte negative asupra ocupării forței de muncă”, odată cu înlocuirea anumitor profesii de inteligența artificială (AI) și de roboți, a declarat ea.

Progresele înregistrate la acest semimaraton sunt spectaculoase în comparație cu ediția din 2025.

Anul trecut, robotul câștigător a terminat cursa într-un timp de trei ori mari mare (2 ore, 40 de minute și 42 de secunde), iar cursa a fost presărat cu numeroase căzături.

Mișcările mașinilor au fost mult mai fluide anul acesta și numărul echipelor participante a crescut de la 20 la peste 100, semn al unui interes tot mai mare pentru acest sector.

Oamenii detronați?

Roboții umanoizi au devenit în ultimii ani o prezență obișnuită în mass-media din China și în locurile publice.

„Cred că peste trei sau cinci ani vor face parte din rutina zilnică” la „treburile casnice, ca însoțitori ai persoanelor vârstnice”, dar și „în meseriile periculoase, cum ar fi pompierii”, a declarat Xie Lei, un spectator de 41 de ani, venit alături de familie să urmărească semimaratonul.

Semimaratonul își propune să popularizeze astfel de tehnologii în rândul marelui public și să stimuleze inovația.

Dovadă a vitalității sectorului, investițiile în China în robotică și în inteligența artificială așa zisă „întrupată” au atins la sfârșitul anului 2025 73,5 miliarde de yuani (9,4 miliarde de euro), potrivit unui studiu realizat de o instituție oficială.

„De mii de ani, oamenii sunt pe primul loc. Dar acum, ia priviți! Roboți dotați cu navigație autonomă, în orice caz într-o probă sportivă, încep să ne depășească”, a spus zâmbind Xie Lei.

„Pe de o parte, este puțin trist pentru umanitate. Însă tehnologia, îndeosebi în ultimii ani, ne deschide de asemenea și numeroase orizonturi noi”.

