Trump, menționat de peste 1.000 de ori în dosarele Epstein. Ce relație Trump cu Jeffery Epstein

Președintele Americii, Donald Trump, apare menționat de peste 1.000 de ori în cele 3 milioane de noi documente legate de cazul Epstein, făcute publice vineri. Publicarea lor a avut loc după ce Trump s-a opus desecretizării.

Conform CNN, citat de G4media, unele mențiuni sunt lipsite de relevanță, în timp ce în altele apar acuzații noi, neconfirmate care vizează președintele, inclusiv acuzații de agresiuni sexuale, precum și relatări detaliate ale unor victime ale lui Epstein despre interacțiunile pe care susțin că le-ar fi avut cu viitorul președinte. La final, CNN menționează că datorită volumului mare de documente, analiza este în curs.

Cu toate acestea, documentele recent apărute în spațiul public conțin o listă de acuzații neverificate pe care Trump le-ar fi comis și au fost compilate anul trecut de către FBI. De asemenea, exită note ale FBI conform cărora, o femeile l-a acuzat pe Trump că ar fi violat-o când aceasta avea 13 ani, dar și interviuri cu una dintre victimele lui Jeffery Epstein, care susține că asociata acestuia, Ghislaine Maxwell, i-ar fi făcut cunoștință cu Trump la o petrecere.

Momentan nu există dovezi publicate de FBI care să susțină acuzațiile incluse în aceste noi documente. Vineri, Departamentul Justiției a ieșit în fața publicului pentru a declara false acuzațiile aduse la adresa lui Donald Trump. Președintele a negat constant orice faptă ilegală din dosarele Epstein.

Cum au ajuns publice documentele legate de Epstein

Congresul a adoptat o lege prin carea a obligat Departamentul de Justiție să publice toate documentele ce au legătură cu cazul Epstein până la mijlocul lunii decembrie. Todd Blanche, adjunctul procurorului general, a declarat că instituția și-a făcut datoria vineri, prin publicarea celor peste 3 milioane de documente, chiar dacă unele au fost reținute din cauza unor excepții prevăzute legal.

Relația dintre Trump și Epstein, reflectată în noile documente

Arhiva publicată conține și e-mailuri schimbate de Jeffrey Epstein cu mai multe persoane publice, printre care jurnalistul Michael Wolff, în care sunt discutate reacțiile și comportamentul lui Donald Trump după alegerea sa în 2016.

Într-un schimb de mesaje din 2018, Epstein se întreba: „Mă gândesc ce ar face Trump.” Răspunsul lui Wolff a fost: „El nu explică niciodată. Neagă, dă vina pe presă, denigrează pe altcineva.”

Documentele mai includ corespondență între Epstein și Larry Summers, fost secretar al Trezoreriei SUA și fost președinte al Universității Harvard, în care sunt abordate teme legate de campania electorală și mandatul lui Trump. Într-un e-mail din 2016, Summers întreba cât de plauzibil este ca Trump să consume cocaină, iar Epstein a răspuns: „Zero.”

Într-un alt schimb de mesaje, Summers comenta politica externă a lui Trump, afirmând: „Cred că prietenul tău este instabil psihic.” Epstein a replicat: „Nu este prietenul meu și ți-am mai spus asta.”

