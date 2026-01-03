Uniunea Europeană cheamă la moderație în criza dintre Venezuela și SUA. Șefa diplomației europene: „UE monitorizează îndeaproape situația”.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, face apel la respectarea principiilor dreptului internațional și a Cartei ONU în urma atacului SUA asupra Venezuelei și capturarea lui Nicolas Maduro.

UE cheamă la moderație în criza dintre Venezuela și SUA|Foto: European Union – consilium.europa.eu

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene (UE) pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a făcut apel la moderație sâmbătă, în urma atacului aerian al SUA din Caracas și după ce a vorbit cu secretarul de stat american Marco Rubio, informează EFE, citată de Agerpres.ro

O operațiune militară a Statelor Unite în noaptea de vineri spre sâmbătă, care a implicat un amplu dispozitiv aerian cu elicoptere și forțe speciale de elită, a dus la capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro și evacuarea acestuia din țară pe cale aeriană, potrivit declarațiilor făcute sâmbătă de președintele american, Donald Trump.



„Am vorbit cu secretarul de stat american Marco Rubio și cu ambasadorul nostru din Caracas. UE monitorizează îndeaproape situația din Venezuela”, a declarat Kallas într-un mesaj pe rețelele de socializare, în cadrul căruia a adăugat că UE face „un apel la moderație”.

Kallas a insistat, totodată, că „UE a declarat în repetate rânduri că (liderul venezuelean Nicolas) Maduro nu are legitimitate și a pledat pentru o tranziție pașnică”.

Cu toate acestea, Kallas a adăugat că, „în orice circumstanțe, principiile dreptului internațional și ale Cartei ONU trebuie respectate” și a dat asigurări că „siguranța cetățenilor UE din țară este prioritatea noastră principală”.

Președintele american Donald Trump a anunțat că Statele Unite au „efectuat cu succes un atac la scară largă împotriva Venezuelei” sâmbătă și a declarat că președintele venezuelean Nicolas Maduro și soția sa au fost capturați și scoși din țară.

Trump a confirmat atacul la câteva ore după ce au fost raportate explozii și survolări de aeronave militare în Caracas și în alte părți ale țării.

La rândul său, Rubio a afirmat că Maduro se va confrunta cu acuzații penale în Statele Unite și că acum, după ce liderul venezuelean a fost capturat, nu sunt așteptate alte acțiuni militare în Venezuela, potrivit senatorului republican Mike Lee, care a discutat la telefon cu secretarul de stat american.

