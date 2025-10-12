Diane Keaton, câștigătoare de Oscar, a murit la 79 de ani

Hollywood-ul este în doliu, deoarece Diane Keaton, câștigătoare a premiului Oscar, a decedat la vârsta de 79 de ani.

Actrița Diane Keaton a decedat la vârsta de 79 de ani | Foto: depositphotos.com

Actrița americană Diane Keaton, celebră pentru rolurile din „Father of the Bride” și „First Wives Club”, a murit la vârsta de 79 de ani, a relatat sâmbătă revista People, care a citat un purtător de cuvânt al familiei, potrivit Reuters și AFP, citate de Agerpres.ro.

Nu au fost dezvăluite imediat alte detalii despre circumstanțele morții sale, a explicat revista.

Diane Keaton și-a făcut debutul la Hollywood în „Honeymoon with Nettles” în 1970. Lunga sa filmografie include un rol în „The Godfather”, unde a interpretat-o pe soția lui Al Pacino, și numeroase succese în regia lui Woody Allen, cu care a rămas prietenă după ce a fost mult timp partenera, muza și actrița sa preferată.

Diane Keaton, Oscar pentru cea mai bună actriță

Rolul său principal în comedia romantică „Annie Hall” a regizorului newyorkez i-a adus premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în 1978.

Au urmat alte trei nominalizări, pentru „Reds”, film lansat în 1981, „Simple Secrets” (1996) și „Anything's Gotta Give” (2003). Într-un interviu acordat AFP cu ocazia lansării acestuia din urmă, Diane Keaton a declarat că nu se gândește la bătrânețe sau la pensionare.

„Și dacă nimeni nu mă va mai chema vreodată (la filmări), am o mulțime de hobby-uri care mă pasionează pentru a-mi ocupa timpul”, a spus ea.

Niciodată căsătorită, mamă a doi copii adoptați, a spus, de asemenea, că nu niciun regret, inclusiv în viața personală.

„Cred că sunt una dintre puținele femei singure de vârsta mea care a făcut filme fără a fi căsătorită. Poate sunt o anomalie?”, a glumit actrița, care a avut relații de lungă durată cu vedete precum Warren Beatty și Al Pacino.

„Nu sunt nefericită!”, a concluzionat ea.

Pentru ultimul ei rol în film, în 2024, Diane Keaton a jucat în „Summer Camp” alături de Kathy Bates și Alfre Woodard.

