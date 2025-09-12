Trump anunță că asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat: „Sper că va primi pedeapsa cu moartea”

Donald Trump a anunțat, vineri, că presupusul ucigaș al activistului conservator Charlie Kirk a fost arestat.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că presupusul ucigaș al activistului conservator Charlie Kirk a fost arestat, transmit AFP, Reuters și EFE, citate de Agerpres.ro

„Cred că l-am prins”, a declarat Trump într-un interviu pentru Fox News, adăugând că o persoană care îl cunoaște pe suspect l-a denunțat.

Ucigașul lui Kirk a eludat poliția și agenții federali timp de mai bine de 24 de ore după incidentul de miercuri, în care un lunetist a tras un singur foc de armă care l-a ucis pe Kirk în timpul unei apariții la Universitatea Utah Valley din Orem.

Trump a spus că o persoană „foarte apropiată de el l-a denunțat”. Potrivit președintelui american, autoritățile urmează să facă un anunț oficial în acest caz.

„Sper că va primi pedeapsa cu moartea”, a adăugat Trump în timpul intervenției pentru Fox News, potrivit HotNews.ro Președintele american a mai dezvăluit că suspectul are între 28 și 29 de ani.

Donald Trump a adăugat că autoritățile locale „au făcut o treabă excelentă”.

Activistul conservator american Charlie Kirk a fost împușcat de un agresor necunoscut în timpul unui eveniment desfășurat miercuri la Utah Valley University din Orem, statul Utah.

Ucigașul lui Kirk a fost căutat de poliție și de agenții federali timp de mai bine de 24 de ore.

