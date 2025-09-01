Putin, despre „înțelegerile” cu Trump din Alaska: „Au deschis o cale către pace în Ucraina.”

În urma sumitului de la Alaska, președintele rus Vladimir Putin a declarat că există o cale de pace în Ucraina.

Vladimir Putin afirmă că există o cale de pace în Ucraina | Foto: Depositphotos.com

Președintele rus Vladimir Putin a declarat luni că „înțelegerile” la care a ajuns cu președintele american Donald Trump la summitul din Alaska din august au deschis o cale către pace în Ucraina, despre care va discuta la Tianjin, în China, cu liderii care participă la forumul Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS), relatează Reuters și AFP, citate de Agerpres.ro.





Kievul și aliații săi occidentali numesc invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina, lansată în februarie 2022, un război imperial de cucerire pentru anexare de teritoriu, în timp ce Rusia spune că este o operațiune militară specială menită să demilitarizeze și să denazifice Ucraina.

Putin, la încă un summit

Vladimir Putin, prim-ministrul indian Narendra Modi și lideri din Asia Centrală, Orientul Mijlociu, Asia de Sud și Asia de Sud-Est participă la summitul OCS din orașul Tianjin, găzduit de președintele chinez Xi Jinping.

„Apreciem foarte mult eforturile și propunerile Chinei și Indiei care vizează facilitarea soluționării crizei ucrainene”, a declarat Putin în cadrul forumului, în fața principalilor săi aliați - președintele chinez Xi Jinping, prim-ministrul indian Narendra Modi și președintele iranian Massoud Pezeshkian.



„Sper că înțelegerile la care s-a ajuns la recenta întâlnire Rusia-SUA din Alaska contribuie și ele la acest obiectiv”, a adăugat el.



Până în prezent, propunerile de pace dintre Moscova și Kiev au eșuat, în ciuda apelurilor președintelui american Donald Trump de a se ajunge la un acord. Vladimir Putin a respins apelurile de încetare a focului, cerând ca Ucraina să cedeze mai mult teritoriu și să renunțe la sprijinul occidental. Kievul a refuzat, considerând aceste cereri inacceptabile.

Putin: Pacea din Ucraina, deja în curs

Putin a mai spus luni că i-a detaliat deja lui Xi duminică realizările discuțiilor sale cu Trump și lucrările „deja în curs” pentru rezolvarea conflictului și că va oferi mai multe detalii în cadrul întâlnirilor bilaterale cu liderul chinez și cu alți lideri.



În marja summitului de la Tianjin, se așteaptă ca Putin să poarte discuții luni cu președinții turc Recep Tayyip Erdogan și iranian Massoud Pezeshkian, precum și cu prim-ministrul indian Narendra Modi. Este de așteptat, de asemenea, ca Xi și Putin să poarte discuții marți la Beijing.



„Pentru ca soluționarea conflictului ucrainean să fie sustenabilă și pe termen lung, trebuie abordate cauzele profunde ale crizei”, a afirmat el.

Putin nu vrea Ucraina în NATO

O parte din sursa conflictului „constă în încercările continue ale Occidentului de a aduce Ucraina în NATO”, a reiterat Putin.



„Această criză nu a fost declanșată de atacul Rusiei asupra Ucrainei. Ea este rezultatul unei lovituri de stat în Ucraina, care a fost susținută și provocată de Occident”, a mai declarat el.



Declarația se referă la mișcările pro-europene din Maidan din Ucraina, care l-au forțat pe președintele pro-rus al țării, Viktor Ianukovici, să demisioneze în 2014.



Moscova a anexat apoi Peninsula Crimeea și a sprijinit separatiștii pro-ruși din estul Ucrainei, declanșând un război civil.

Foto: depositphotos.com

