Astăzi, lumea își amintește de una dintre cele mai emblematice figuri ale secolului XX: Diana, Prințesa de Wales, care a încetat din viață pe 31 august 1997, într-un tragic accident la Paris. La 28 de ani distanță, amintirea ei rămâne vie.Prințesa Diana, o poveste care emoționează: 28 de ani de la tragicul accident care a marcat întreaga omenire|Foto: royal.uk
Amintirea Prințesei Diana rămâne vie în inimile celor care au admirat-o și au simțit că, dincolo de titluri și eticheta specifică casei regale, era un om apropiat, vulnerabil și plin de empatie.
Prințesa Diana, o poveste care emoționează: 28 de ani de la tragicul accident care a marcat întreaga omenire
Prințesa Diana a murit la Paris, pe 31 august 1997, în urma tragicului accident produs în timp ce încerca să scape de paparazzi. Prințesa Diana a murit pe loc, alături de iubitul ei, Dodi al-Fayed.
Teribilul accident s-a produs la doar un an de la divorţul de moştenitorul tronului Marii Britanii, prinţul Charles. Avea 36 de ani.
Funeralii urmărite de 2,5 miliarde de oameni
Diana a fost numită „prințesa inimilor” nu doar pentru carisma sa, ci și pentru curajul cu care a ieșit din tiparele reci ale monarhiei. A îmbrățișat cauze sociale sensibile, de la lupta împotriva HIV/SIDA și până la campaniile pentru interzicerea minelor antipersonal din Angola.
Prin gesturi simple, dar pline de prezență de spirit, a transmis speranță și demnitate, cu o umanitate rar întâlnită în monarhia britanică. Diana nu a fost doar o figură regală, ci și un simbol al compasiunii și curajului civic.
Funeraliile Prinţesei Diana de la Westminster Abbey au fost urmărite de 2,5 miliarde de oameni. Peste 1 milion de buchete de flori au fost duse la poarta palatului unde locuise Lady Diana.
Diana a fost înmormântată în capela familiei Spencer de la Althorp.
