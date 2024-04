Diagnostic devastator. O mamă descoperă o tumoare cerebrală după dureri de cap și déjà vu.

Kirsty Connell, o tânără mamă de 39 de ani din Anglia, a primit o lovitură dură: o tumoare cerebrală de grad scăzut, numită oligodendrogliom de gradul 2.

Totul a început cu dureri de cap severe, care nu cedau la calmante obișnuite. Durerile erau intense și persistente, afectându-i concentrarea.

Alături de aceste dureri de cap apăsătoare, Kirsty se confrunta și cu episoade frecvente de déjà vu - senzația de a fi trăit o situație anume deja. Deja vu-ul era intens și o făcea să se simtă confuză și dezorientată, determinându-o să își programeze o consultație la medic, notează Daily Star.

Medicul a recomandat un RMN cerebral, iar investigația a confirmat teama cea mai mare: o tumoare pe creier.

Vestea a fost devastatoare pentru Kirsty și familia ei. Tumoarea explica experiențele neobișnuite pe care le avusese - Kirsty descria senzația ca și cum ar fi trăit „în afara corpului”, proiectată în alte locuri în timp ce purta o conversație sau făcea cumpărături.

Deja vu-ul a devenit, din nefericire, un semnal de alarmă important care a condus la descoperirea bolii.

Pentru a elimina tumora, Kirsty a fost supusă unei craniotomii, o intervenție chirurgicală complexă. Craniotomia presupune îndepărtarea unei secțiuni de os din craniu pentru a permite accesul chirurgical la creier.

Kirsty a fost trează și conștientă pe tot parcursul procedurii.

Această tehnică permite chirurgilor să monitorizeze funcțiile neurologice ale pacientului și să minimizeze riscurile. Din fericire, operația a fost un succes, medicii reușind să îndepărteze complet tumora.

Experiența a fost traumatizantă și a schimbat-o profund pe Kirsty. Acum apreciază mai mult viața și este recunoscătoare pentru sprijinul familiei, al prietenilor și al organizației Brain Tumor Research, o organizație caritabilă din Marea Britanie dedicată luptei împotriva tumorilor cerebrale.

„Tumorile cerebrale ucid mai multe femei sub 35 de ani decât cancerul de sân, mai mulți bărbați sub 70 de ani decât cancerul de prostată și mai mulți copii decât leucemia. Suntem hotărâți să schimbăm această situație, dar nu o putem face singuri. Suntem foarte recunoscători lui Kirsty, colegilor și elevilor de la The Redway School pentru sprijinul lor. Împreună vom găsi un leac”, a spus Charlie Allsebrook, manager de dezvoltare comunitară la Brain Tumour Research.

