EXCLUSIV. Direct în lumina reflectoarelor. Povestea lui Andrei, clujeanul care a cântat cu Yungblud la Electric Castle. VIDEO

Andrei, un muzician și sound designer stabilit la Cluj-Napoca, a avut parte de un moment unic în cariera sa: a fost invitat spontan pe scenă de către Yungblud, în timpul concertului susținut la Electric Castle. Cu chitara în brațe și în fața a mii de oameni, Andrei a cântat piesa „fleabag”, într-un moment care a devenit rapid viral printre fanii festivalului.

Povestea lui Andrei, clujeanul care a cântat cu Yungblud la Electric Castle | Foto: arhivă personală

A repetat o piesă, și-a scris o pancardă și a sperat că poate... poate... cineva îl va vedea. La câteva ore distanță, cânta în fața a zeci de mii de oameni pe scena principală de la Electric Castle, alături de idolul său – Yungblud.

Aceasta este povestea lui Andrei, tânărul din Cluj care a trăit pentru câteva minute visul oricărui fan de festival.

Andrei, tânărul care a urcat alături de Yungblud pe scena de la Electric Castle | Foto: arhivă personală

Pe 19 iulie, scena principală a festivalului Electric Castle era deja un magnet de energie. Mii de oameni se strângeau în fața castelului Bánffy, gata să-l vadă live pe Yungblud – artistul britanic rebel, exploziv și iubit de o întreagă generație. În public, undeva în față, cu o pancardă în mână și o chitară imaginară în minte, stătea Andrei.

„Nicio secundă nu mi-a venit să cred că mi se întâmplă fix mie acest lucru. Toată ziua m-am gândit oare cum ar fi dacă? Oare am vreo șansă?”, a transmis Andrei pentru monitorulcj.ro

Cine este Andrei?

Andrei are 28 de ani și e originar din Târgu Mureș, dar trăiește de câțiva ani în Cluj-Napoca. Nu e străin de muzică – a studiat în Marea Britanie și lucrează în prezent ca compozitor și sound designer pentru jocuri video. Cu toate acestea, nu se consideră „artist” în sensul clasic.

„Am studiat muzica în Marea Britanie după care m-am întors în Romania și am reușit să îmi construiesc o carieră în domeniu ca și compozitor de muzică și Sound Designer pentru jocuri video”, a adăugat tânărul.

Andrei nu este străin de muzică | Foto: arhivă personală

În timpul concertului, Yungblud a anunțat că are nevoie de cineva din public care să cânte cu el la chitară piesa fleabag. A fost acel moment pe care fanii îl știu – acel strigăt care schimbă tot.

„Am rugat la începutul concertului pe cei din jurul meu dacă mă pot ajuta să urc pe scenă știind că va veni un moment în timpul concertului. Probabil ei au luat-o ca o glumă inițial însă s-au mobilizat toți cu blitzuri și telefoane când a venit momentul. Pe această cale vreau și să le mulțumesc!!”, ne-a mărturisit Andrei.

În câteva secunde, Andrei era tras peste bariere, urcat pe scenă și pus în fața unui vis devenit realitate.

„Totul a fost vag. Nu-mi amintesc exact cum am urcat. Aveam emoții imense”, a adăugat Andrei.

„M-a lăsat să fiu parte din trupă”

Andrei știa piesa fleabag destul de bine – o repetase acasă. Dar în show-ul live a apărut un moment neașteptat: un bridge care nu se regăsește în versiunea de studio.

„Cânt la chitară de circa 14 ani. În mare parte am fost autodidact nefiind la un liceu de specialitate până să ajung la facultate în Marea Britanie unde am învățat lucruri noi (…) Am repetat înainte de festival de câteva ori piesa. Ea în sinea ei este o super piesă care nu e complicată, aș putea spune ca e accesibilă pentru oricine care cântă la chitară de ceva timp. A existat un Bridge care nu se regăsește pe piesa originală și bănuiesc că e doar parte din show-ul live însă m-am uitat la bassista din stânga mea și puteam să urmăresc foarte ușor progresia de acorduri”, a declarat Andrei.

Yungblud i-a oferit libertate, dar și semnale subtile în timpul show-ului: semne din cap, o împingere de energie, o privire complice. Au cântat împreună. Nu ca fan și star, ci ca doi muzicieni pe aceeași frecvență.

După concert: un setlist și sute de mesaje

La finalul piesei, Andrei a fost condus înapoi spre public de echipa tehnică a trupei. Dar înainte să coboare, a primit o mică amintire de colecție: setlist-ul oficial al concertului, înmânat direct de chitar tech-ul lui Yungblud. Totodată, Andrei a primit și pana de chitară cu care a cântat pe scenă.

Andrei a primit un cadou neprețuit | Foto: arhivă personală

„Toți din staff au fost extrem de prietenoși. M-au condus către ieșire și m-au felicitat. Eram amețit de adrenalină.”

Dar cea mai mare reacție a venit după: mesaje, tag-uri, filmări pe social media, prieteni și rude în extaz.

„N-am mai primit niciodată atâtea mesaje. Toți au fost sincer fericiți pentru mine. A fost un val de susținere pe care l-am simțit profund.”

„A fost o confirmare. Munca mea de 10 ani nu a fost în zadar.”

Pentru Andrei, momentul de pe scenă nu a fost doar un highlight de festival. A fost o revelație.

„De ani de zile am lucrat în studio. Am compus, am mixat, am stat nopți întregi în fața unui ecran. Și de multe ori m-am întrebat: Oare contează? Oare chiar pot să fac asta? Momentul cu Yungblud a fost răspunsul.”

În acest spirit, Andrei pregătește lansarea unei trupe alături de prieteni din Cluj și București, intitulată Bitemarks.

„Am visat mult timp la o carieră în muzică însă de foarte multe ori m-am îndoit că ar fi posibil. Lucrez în industrie însă nu pot spune că sunt artist. Cu siguranță mi-a dat un imbold acum mai ales că mă pregătesc să lansez o trupă alĂturi de câțiva prieteni din Cluj și București. Proiectul se numește Bitemarks stay tuned!!”, a adăugat Andrei.

Andrei pregătește o formație | Foto: arhivă personală

Mesajul lui pentru alți tineri care visează

Andrei știe că momentul lui a fost „unul la un milion”. Dar mai știe și că fără pregătire, curaj și asumare – nu s-ar fi întâmplat.

„Dacă visezi la un astfel de moment, pregătește-te. Învață piesa. Fă-ți pancarda. Crede. Și nu renunța, nici dacă nu urci pe scenă. Visul nu e despre noroc. E despre muncă, perseverență și curajul de a ieși din mulțime”, a încheiat tânărul.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: