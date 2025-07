Răzbunarea rockerilor. Queens of the Stone Age, momentul de glorie al Electric Castle. VIDEO

Queens of the Stone Age a fost exact energia și terapia de care avea nevoie Electric Castle după un Justin Timberlake care a dezamăgit enorm. A fost concertul care a anulat toate dezamăgirile, a fost rock în stare pură, iar trupa din SUA a dat restart festivalului de la Bonțida.

Josh Homme live la Electric Castle a fost un vis ce ar fi trebuit împlinit de oricine iubitor de rock| Foto: Ana GREAVU – monitorulcj.ro

La prima prezență a trupei în România, Queens of The Stone Age (QOTSA) a venit cu un show ce a trecut prin toate perioadele din carieră. Legendară trupă și-a prezentat noul album, „In Times New Roman… ”, care reprezintă o întoarcere la stoner rock, subgenul care a transformat QOTSA în una dintre cele mai influente trupe a ultimelor decade.

De la hituri precum „No One Knows” la recentul „Carnavoyeur”, Josh Homme live la Electric Castle a fost un vis ce ar fi trebuit împlinit de oricine iubitor de rock alternativ. Carismă, voce, pasiune, toate ingredientele pentru un show perfect.

Show-ul americanilor de la Queens of the Stone Age a fost exact de ce avea nevoie festivalul Electric Castle| Foto: Ana GREAVU – monitorulcj.ro

„Încercăm să creăm un setlist diferit în fiecare seară și de obicei se bazează pe ce vrem noi și simțim că vrem să cântăm, suntem destul de buni în a ne adapta bazat pe cum simțim publicul sau cum ne simțim noi”, a spus chitaristul Michael Shuman, într-o conferință de presă înainte de concert.

Troy van Leeuwen (chitară), Josh Homme (chitară, voce) și Michael Shuman (chitară) la conferința de presă dinaintea concertului| Foto: Bianca PREDA – monitorulcj.ro

„Nu cred că contează atât de mult ce cântăm, cât acel sentimentul care are loc de fiecare dată când cântăm. Știm că sunt trupe care au același setlist în fiecare seară, acela e un show, dar noi nu prea ne pricepem la acest cuvânt. Există nopți în care suntem îngrozitori pentru că vrei să încerci ceva și nu merge așa cum plănuiești. Dar și asta e ok, de asemenea. Eu văd în festivaluri un fel de mix tape (casetă – n.r.). și e foarte cool. Mai țineți minte pe vremuri când țineai la cineva îi dăruiai o casetă prin care îi spuneai ce simți pentru ea. De aceea, cred că festivalurile sunt modalitatea prin care oamenii își trăiesc propria casetă și asta nu se va demoda niciodată”, a spus Josh Homme, înainte de a urca pe scena principală de la Electric Castle.

„Îți asumi un risc cu emoțiile tale atunci când ești pe scenă”, a adăugat Josh.

La Electric Castle, Queens of the Stone Age a venit în formula Troy van Leeuwen (chitară), Josh Homme (chitară, voce), Michael Shuman (chitară), Dean Fertita (pianist) și Jon Theodore (tobe)| Foto: Ana GREAVU – monitorulcj.ro

Așa trebuie să arate un concert!

Concertul a început în forță cu piesa „Sick, Sick, Sick” și a continuat cu „No one knows”, suficiente să-l pună în mișcare și pe cel mai obosit sau plouat fan de la Electric Castle.

Iar show-ul americanilor a fost exact de ce avea nevoie festivalul pentru a-i băga în priză pe cei prezenți după dezamăgirea lăsată cu o seară înainte de Justin Timberlake. Chiar dacă, cu siguranță, concertul nu s-a adresat aceluiași segment de public cu o seară înainte, vineri seara a fost o demonstație de forță cum ar fi trebuit să arate și să sune un concert adevărat.

„Transilvania, te simți bine? Să dansăm”

„Emotion Sickness”, „If I Had a Tail”, „Paper Machete”, „Carnavoyeur” au făcut parte din setlistul de la Electric Castle.

„Este prima dată când suntem aici, voiam să ajungem demult, nu știu ce să spun, știm că vrem să fiți fericiți, să dansați, să beți și să vă oferim o noapte pe care nu o s-o țineți minte niciodată. Vă iubim. E o nebunie să traversăm un ocean doar ca să cântăm rock and roll”, a mai spus Josh, în aplauzele publicului.

Concertul a continuat cu „In My Head”, „Millionaire” și „The Lost Art of Keeping a Secret”.

La piesa „Make It Wit Chu” Josh a coborât în mijlocul fanilor și s-a simțit minunat. Ultimele piese au fost „Little Sister”, „Go with the Flow” și „Song For The Deaf”, concertul încheindu-se cu un imens pogo.

Concert anulat în 2024 la Electric Castle

Queens of the Stone Age ar fi trebuit să cânte la ediția din 2024 a Electric Castle, dar la acea vreme, trupa și-a anulat turneul european.

„Nu a fost ușor să luăm acea decizie. A fost foarte dificil de luat acea decizie, nu a fost momentul meu preferat, a fost nasol. Am fost foarte bolnav, tot timpul când trec prin momente dificile apreciez mai mult și sunt recunoscător. Mi s-a spus că nu voi mai putea cânta pentru doi ani, dar suntem aici și sunt recunoscător, mă simt foarte bine și vă iubesc”, a spus vocalul trupei.

La Electric Castle, Queens of the Stone Age a venit în formula Josh Homme (chitară, voce), Troy van Leeuwen (chitară), Jon Theodore (tobe), Michael Shuman (chitară), Dean Fertita (pianist).

O trupă binecuvântată care mai are multe de spus și arătat

„De ce ai nevoie să asculți albumul cu numărul 8 al unei trupe? E o întrebare dificilă. La primul album nimeni nu te vede venind, dacă primul album e nasol, tu ești nasol. Încerci să te miști cu viteza inspirației. De ce e nevoie ca cineva să îți asculte 8 albume și ce mai ai de spus? Cred că pentru ați da seama de aste este nevoie să îți tratezi albumele ca pe un jurnal și devin fotografii fonice ale vieții tale. Cred că din acest punct de vedere am fost binecuvântați, audiența a devenit din ce în ce mai mare și suntem reali. Sper că tocmai datorită acestei autenticități am fost binecuvântați. De cele mai multe ori te agăți de originile tale și cauți o metodă să evoluezi, gusturile tale muzicale se schimbă și cel mai greu pentru o trupă este să îmbătrânească cu grație, să rămână relevantă. Nu vrei să te copiezi sau să îți fie frică să-ți asumi riscuri. Când scoți un nou album, 20% dintre fani nu te urăsc, dar spun că ești varză”, a spus Josh Homme.

