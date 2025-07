Grasu XXL, limbaj extrem de vulgar pe scenă. Concert interzis minorilor de față cu ... copii. „Să-mi bag p***, m-am făcut căcat”. FOTO/VIDEO

Prestație controversată a lui Grasu XXL la Electric Castle, limbaj extrem de vulgar și referințe sexuale explicite. În public se aflau copii și adolescenți. Vă avertizăm că urmează detalii și limbaj nerecomandate minorilor!

Grasu XXL, în premieră la Electric Castle, a deschis ziua de sâmbătă la scena principală|Foto: Bianca PREDA – monitorulcj.ro

Aflat pentru prima dată la Electric Castle, Grasu XXL este cunoscut pentru stilul său, dar concertul său devenise, la un moment dat o descărcare vulgară decât un act artistic. Unii părinți n-au mai suportat, și-au luat copiii și au plecat, iar alții își dădeau ochii peste cap și de abia așteptau momentul când concertul se va încheia. De cealaltă parte, tinerii știau piesă cu piesă și vers după vers.

Concertul a început cu piesele „Drumul spre succes”, „Blanădeurs” cu versurile „Ies, că asta-i blană de urs/ Și ca să fie finuț, hai, toate piz**** sus”.

Minori și adolescenți în public la Grasu XXl. La un moment dat, o fetiță și-a acoperit urechile de rușine |Foto: Bianca PREDA – monitorulcj.ro

Au urmat rând pe rând piesele „Elegant”, „Tare frate”, „Didaia (TraLaLa)”.

„Cică vii la Electric, plouă, pul*-n piz**. Dacă aș fi alt gen de artist, m-aș descălța pe bune, dar eu cu hipioții nu prea ... Băi, mă bucur foarte mult că suntem aici. Când am venit la probe nu era nimeni, nu știu de unde ați apărut, îmi bag p***, ați fumat ceva și v-ati teletransportat. Tu arăți de parcă ești bombat maxim (…) Număr până la trei și la trei toate chiloatele, sutienele, cine are, că cine n-are …”, a spus Grasu XXL pe scenă.

Public numeros la concertul lui Grasu XXL la Electric Castle |Foto: Bianca PREDA – monitorulcj.ro

„Trebe să mă bombez un pic, am băut două pahare de whiskey, n-am mai băut de un an, să moară Bibi, m-am făcut căcat, ca să știți. Nici nu mai fumez iarbă, să moară Bibi, sunt clean as fucked (curat ca dracu – n.r.). Am băut două pahare, cred că am greșit dozajul. Deci melodia asta care vine acuma am scris-o pentru fiiă-mea și a durat vreun an de zile să o pot s-o cânt”, a continuat artistul, iar din boxe a răsunat piesa „Tu, Mărie!”.

Ridicați piz**** în aer

„Pe vremea mea când eram mai mic să vezi gagici la volan era ciudat, dar noi vedeam și ni se părea foarte sexy. Așa că ridicați piz**** în aer”, a spus Grasu, după care au urmat piesele „P*zde la volan” și „LaLa Song”

„Melodia care urmează e pentru cei care au venit să se combine, acuma e momentul să îi bage mâna la chiloți”, a insistat artistul, ce marca următoarea piesă: „Déjà vu”.

Grasu XXL și Alina Eremia au cântat împreună piesa Déjà vu |Foto: Eliza LUCACIU – monitorulcj.ro

Piesa a fost cântată în duet cu Alina Eremia. Un vers din piesă, în varianta originală, sună așa: „E-o linie subțire între dragoste... și frică”, dar Grasu a înlocuit versul spunând „E-o linie subțire între dragoste... și pul*n piz** practic”, spre disperarea unor părinți care asistaseră deja la prea multe versuri obscene până în acest moment.

„Ați băgat mâna la chiloți?”

„Deci ăia care au vrut să se combine, au băgat mâna la chiloți? Să-mi bag p***, m-am îmbătat, sunt la al treilea pahar. Mânca-ți-aș p*** ta. M-am făcut căcat. La mulți ani, vă doresc și eu, să creșteți mari, sunteți foarte frumoși. Aici la Electric este prima oară când cântăm, mulțumim organizației Electric Castle. Sigur se combină cineva în seara asta, să-mi bag pu*** și face sex sălbatic, din ăla în cort, transpirat, p***n piz**, supărat, fetele știu, ele vor, băieții nu prea știu. După ce fac sexul ăla sălbatic în cort, fără aer condiționat, transpirat, după 9 luni vine piesa asta”, a spus Grasu XXL, iar din boxe a răsunat piesa „Turbofin”.

A mai urmat un discurs cu cuvinte de genul „să vă f** în gură, ați îmbătrânit”.

„Vă mai zic un singur lucru, în lumea asta plină de ură, de ignoranță, doar dragostea învinge. V-am pupat”, după care a cântat piesa „Azi NU”.

