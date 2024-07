Concertul la care toate piesele au fost hituri. Sean Paul a transformat Electric Castle într-un gigantic ring de dans! FOTO/VIDEO

Sean Paul, rapper și cântăreț jamaican de reggae și dancehall, a transformat Bonțida într-un imens ring de dans. A cântat toate hiturile care l-au consacrat, interacționând cu publicul și chiar declarând că ar vrea să se mute în România datorită fetelor foarte frumoase.

Sean Paul, cap de afiș în ultima zi a festivalului Electric Castle. Foto: monitorulcj.ro

Artistul jamaican a devenit cunoscut publicului datorită stilului său original, dar și prin colaborările de succes cu Blu Cantrell, Dua Lipa, SIA și Major Lazer!

monitorulcj.ro vă oferă zilnic cele mai noi informații despre festivalul Electric Castle. Consultă secțiunea „Electric Castle” de pe monitorulcj.ro ca să fii la curent cu toate noutățile legate de festival.

„No Lie”, „Got 2 Luv U”, „Temperature”, „Baby boy”, „Like glue, „So fine”, „She doesn’t mind”, „Give it up to me”, „Cheap Thrills” sau „Rockabye”, cele mai de succes piese/colaborări ale sale s-au auzit duminică noaptea în ultima zi a festivalului Electric Castle.

Sean Paul a transformat Electric Castle într-un imens ring de dans. Foto: monitorulcj.ro

El a fost, de altfel, cap de afiș la ediția cu numărul 10 a Electric Castle, festival care a avut loc la Bonțida până duminică, 21 iulie. Sean Paul a fost nominalizat la Billboard Music Awards.

Imaginea sa e tot ce te-ai aștepta de la un rapper născut în capitala stilului reggae, însă palmaresul în hit-uri (1.2 miliarde de ascultări doar în 2023) și premii (Grammy, AMA, Billboard) spune mult mai multe despre ambiție, talent și puterea de a crea un brand.

Sean Paul și-a început cariera muzicală cântând în Kingston. Prima piesă pe care au ajuns să o lanseze a fost „Infiltrate” în 1996.

Sean Paul la Electric Castle 2024. Foto: monitorulcj.ro

Albumul de debut al lui Sean Paul a apărut în martie 2000, cu titlul „Stage One”. Acesta s-a clasat pe locul 2 doi în topul Billboard Top Reggae Albums din SUA. Primul său single internațional de succes a venit doi ani mai târziu, în 2002, „Gimme the Light” a ajuns pe locul 7 în topul Billboard Hot 100 single.

Publicul a filmat întregul concert, a cântat și a dansat. Foto: monitorulcj.ro

Cele mai mari hituri de până acum din setlistul Sean Paul sunt „Get Busy” (2002), „She Doesn't Mind” (2012), „Got 2 Luv U” (tot din 2012), cu Alexis Jordan, și „No Lie” (2017).

De asemenea, a apărut pe single-ul de succes „Rockaby” din 2018 al grupului EDM englez Clean Bandit, alături de cântăreața Anne-Marie.

Sean Paul a făcut atmosferă la Electric Castle. Foto: monitorulcj.ro

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: