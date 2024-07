Electric Castle 2040? Renate Rozenberg, PR manager: „Atmosfera de la castel e cu totul diferită față de alte evenimente din România. Vom fi aici în următorii ani”!

Mai țineți minte prima ediție Electric Castle? Cum s-a schimbat festivalul de-a lungul timpului și ce probleme mai rămân de rezolvat? Un festival care bate recorduri după recorduri cu fiecare ediție și care, potrivit organizatorilor, va rămâne mult timp la Bonțida.

Renate Rozenberg se ocupă de partea de comunicare la Electric Castle. Foto: Facebook Renate Roca Rozenberg

monitorulcj.ro a stat de vorbă cu Renate Rozenberg, cea care se ocupă de partea de comunicare la Electric Castle. Cum se vede un Electric Castle 2040?

Reporter: Electric Castle a împlinit 10 ani. La mulți ani! E mult, e puțin? Mai ții minte cum a început povestea Electric Castle?

Renate Rozenberg, PR manager: 10 ani cred că e un bun început pentru povestea pe care vrem s-o scriem până la urmă cu Electric Castle și care, dintotdeauna, am gândit-o pe termen lung. Am zis că vom face acest festival atât cât ne pică bine să îl facem și ne distrăm din ce în ce mai bine an de an. Cred că cel puțin pe următoarele decade nu avem alte planuri pentru luna iulie niciunul dintre oamenii din echipă.

Am luat fiecare ediție așa cum a fost, la prima ediție clar n-am avut niciun reper, în ciuda experienței profesionale, niciunul dintre noi nu știa să facă festivaluri de muzică. Am făcut un eveniment așa cum ne-ar fi plăcut să îl facem pentru noi și am reușit să îi convingem și pe alții că avem gusturi comune. La prima ediție planul era să avem 10.000 sau 15.000 de oameni, așa am estimat noi pentru cele patru zile de festival, și au fost undeva la 30-32.000 de oameni. Asta îți dă o stare de bine și vrei să continui. În ciuda oboselii pe care o ai la fiecare ediție, avem nostalgia după ceva ce ai lucrat un an întreg. Trebuie să te gândești cum să îl faci mai bun la anul. Acesta e vibe-ul nostru în Electric Castle. Pornim ceva, rafinăm cât de mult putem, se întâmplă, ne bucurăm de el, după aceea o luăm de la capăt.

Să ne întoarcem la ediția din 2024. Ați promis ca va fi cea mai bună ediție de până acum. Așa a fost?

E clar că a fost o ediție plină de provocări și oricum suntem într-un context care nu exista, de exemplu, în 2019. E foarte diferit și lumea începe să perceapă asta și să înțeleagă un pic mai bine cum funcționează industria muzicală și de evenimente. E clar că a explodat numărul de evenimente, artiștii sunt din ce în ce mai solicitați, întreaga industrie de traveling nu mai arată deloc la fel ca și până acum și asta o simțim noi pe pielea noastră. Trebuie să mergi într-un concediu și vezi că îți întârzie avionul 4 ore, multiplicați asta cu 250 de artiști din line-up și s-ar putea să ai foarte multe situații neprevăzute cu care trebuie să te confrunți.

E din ce în ce mai greu să construiești line-up-uri pentru că artiștii sunt solicitați în foarte multe direcții, și atunci trebuie să o gândești din timp, să pornești negocieri din timp, să fi deschis, să schimbi, să te adaptezi. Din fericire, anul acesta când a fost vorba de anulări, majoritarea venind pe fondul problemelor care au apărut vineri cu căderea cloud-ului de la Microsoft care a dat peste cap tot ce a însemnat zbor, n-a știrbit cu adevărat experiența. Am fost norocoși că în afară de Queens of the Stone Age, unde, din păcate, a fost un caz medical pe care l-am anunțat din timp și sperăm că Joshua e bine, el avea un istoric medical complicat în ultimii ani, la niciun headliner n-am avut surpriza să nu fie. Regretăm fiecare nume care n-a mai ajuns în festival pentru că suntem siguri că așa cum ni l-am dorit noi este cel puțin încă un fan care și l-a dorit și nu l-a descoperit. E frustrant să muncești un an la asta și până la urmă să vezi că depinzi de lucruri pe care nu le poți controla.

Ați atras de partea voastră un public fidel care înțelege astfel de situații și vine la Bonțida în ciuda acestor impedimente?

Fără să avem ziua de duminică, e clar că avem recorduri de audiență în fiecare zi. Niciodată n-am avut în prima zi de festival atât de mulți oameni, cum am avut miercuri. Niciodată n-am avut atât de multe suprize când mergi printre oameni. Sâmbătă stăteam în față la Massive Attack și așteptam să înceapă concertul și erau două fane dedicate care erau la gard și ziceau «Ți-ai imaginat să trăiești chestia asta în Bonțida, concertul acesta în Bonțida, Massive Attack în Bonțida», erau foarte entuziasmate. Acesta e feedback-ul care contează pentru noi și suntem foarte norocoși să avem comunitatea Electric Castle, mi se pare cel mai fain public din România. Probabil așa spune toată lumea despre evenimentul lui, dar eu chiar cred că vibe-ul de la castel e cu totul diferit de alte evenimente din România.

Anul acesta, problemele din trecut cu infrastructura insuficientă, cozi la parcări, autobuze, aglomerație pare ca s-au rezolvat. Ce ar mai fi de rezolvat pe viitor?

Am îmbunătățit mult, probleme n-am mai avut cu transportul nici în anii trecuți. Te ajută și faptul că publicul înțelege de ce faci efortul acesta. Degeba un organizator va pune la dispoziție un milion de autobuze și trenuri, dacă publicul nu e dispus să îți accepte opțiunile pe care i le dai. Dar lumea a înțeles că poți să-ți lași mașina acasă, spre deosebire de ceea ce gândim noi în viața cotidiană. Să nu fim ipocriți, suntem niște oameni destul de comozi, noi ca români. Pentru omul de festival trebuie să renunțăm la un anumit grad de confort, dar câștigi în altă direcție. Autobuzele și trenurile îți pot oferi exact același confort și te scapă de o grijă. Nu trebuie să calculezi cât plătești parcarea, câți trebuie să fim în mașină, cine conduce și nu bea.

De-a lungul timpului, mi se pare că Electric a obișnuit publicul cu lucruri pe care românii nu le aveau în comportament până atunci, nu din vina lor ci pur și simplu nu erau expuși la genul acesta de experiențe. Noi eram obișnuiți ca un eveniment sau concert să se întâmple undeva în oraș, să te duci în camping însemna să te duci la mare. Cumva am creat tot felul de obiceiuri, iar cu autobuzele și cu trenurile am reușit în ultimii doi ani să schimbăm radical percepția publicului față de ce înseamnă transport înspre festival și confort. Și noi evoluăm, și publicul evoluează și asta e foarte fain, înseamnă că suntem pe o minte, ca să zic așa.

Vă așteaptă multe alte ediții, iar pretențiile publicului bănuiesc ca cresc și ele. La ce sa ne așteptăm pe viitor? Îți poți imagina cum va arăta Electric Castle 2040, de exemplu?

Mă uit la festivaluri care au experiență mult mai mare, festivaluri din afară. E important cum te poziționezi, dacă ești un festival mai de headliners și atunci vei face compromisuri în zona de organizare. Și se vede la foarte multe festivaluri din afară, oameni care au experiența festivalurilor sau străini care vin la noi și ne spun ce văd aici în Electric Castle, diversitatea de activități, spațiul generos în care nu te lovești de multă lume, diversitatea gastronomică nu o ai la un festival mare din afară și lor le place asta. Trebuie să te decizi ce vrei să fi și să mergi pe direcția aceea. E clar că noi insistăm foarte mult pe experiența de festival pentru că până la urmă artiștii de schimbă ca și noi, ca și direcție. Se schimbă trend-urile, dar, în schimb, experiența de festival nu se schimbă. Oamenii o să și-o dorească în continuare, să fie la calitate maximă, iar noi pe asta mizăm, în principal.

