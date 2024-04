Line-up de excepție la Electric Castle 2024. Sean Paul, cap de afiș la festivalul de la Bonțida. VIDEO.

Organizatorii Electric Castle au anunțat lista completă a artiștilor care vor urca pe scenă, la cea de-a 10-a ediție a festivalului de la Bonțida.

Sean Paul, cap de afiș la festivalul de la Bonțida. Sursă foto: Facebook/ Sean Paul

Cap de afiș este cântărețul de reggae și dancehall, Sean Paul, nominalizat la Billboard Music Awards. Imaginea sa e tot ce te-ai aștepta de la un rapper născut în capitala stilului reggae, însă palmaresul în hit-uri (1.2 miliarde de ascultări doar in 2023) și premii (Grammy, AMA, Billboard) spune mult mai multe despre ambiție, talent și puterea de a crea un brand.

În registrul opus, Paolo Nutini vine cu un cocktail de rock și soul, o voce care răscolește emoții și peste 20 de ani de carieră care i-au adus milioane de fani.

Cei doi se alătură unui anturaj muzical creat de organizatori pentru a scoate fanii festivalului din zona de confort.

Cu Marc Rebillet, Shaquille O’Neal aka DJ Diesel, vedetă NBA, convertită în star drum and bass, Sevdaliza, artista ce experimentează cu ritmurile iraniene în muzica pop, și L'Entourloop, proiectul colectiv condus de doi francezi ce pozează în „bunici ai hip-hopului”, Electric Castle refuză rețetele în line up și își urmează propriul instinct creativ.

Electric Castle înseamnă 5 zile de party non-stop, întreținut, anul acesta, de regina muzicii techno, Nina Kravitz, Hernan Cattaneo, un nume important în progressive house, DJ Shadow, maestru în arta de sampling, Kungs, Todd Terje, și mulți alți DJi în premieră în festival. Revin la castel Sasha și Bonobo, producători descoperiți de fanii festivalului la primele ediții.

Pentru cei care își iau energia din rock, aventura muzicală va trece prin metal alături de frații Max și Igor Cavalera, fondatorii Sepultura ce au reînregistrat două dintre albumele „clasice” ale trupei și le vor prezenta live, într-o formulă nouă, Sleaford Mods, probabil cea mai punk trupă din UK la ora actuală, sau garage rock cu Iguana Death Cult și She Wants Revenge. Palaye Royale adaugă un strop de eleganță în line up, cu stilul lor unic, autodefinit ca fashionart-rock, informează organizatorii festivalului Electric Castle.

Artiștii români rămân în centrul atenției și la ediția a 10-a a festivalului: Subcarpați, Vița de Vie, Coma, Vama, Irina Rimes, Byron, Delia, Șuie Paparude, CTC și alte zeci de nume.

Organizatorii Electric Castle au anunțat că Priya Ragu și Skream&Benga nu vor participa la cea de-a 10-a ediție a festivalului.

Sursă foto: Facebook/ Electric Castle

