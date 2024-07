Ultima zi de Electric Castle. Sean Paul, Sevdaliza, Vama şi Subcarpaţi, pe scena principală. Programul complet pentru ziua de duminică.

Ultima zi de Electric Castle 2024. Sean Paul, Sevdaliza, Vama şi Subcarpaţi, pe scena principală a festivalului.

Ultima zi de Electric Castle. Sean Paul, Sevdaliza, Vama şi Subcarpaţi, pe scena principală. Programul complet pentru ziua de duminică. | Foto: Roxana Maura – monitorulcj.ro

Începe ultima zi de distracţie şi muzică pentru participanţii la Electric Castle.

monitorulcj.ro vă oferă zilnic cele mai noi informații despre festivalul Electric Castle. Consultă secțiunea „Electric Castle” de pe monitorulcj.ro ca să fii la curent cu toate noutățile legate de festival.

Cea de-a patra zi de Electric i-a adus pe scena principală pe Massive Attack, Chase&Status, Khruangbin şi Irina Rimes. Concertul pe care grupul trip-hop Massive Attack l-a susţinut în penultima seară la Electric Castle a reprezentat, pe lângă revenirea britanicilor pe scenă după o pauză de câțiva ani, şi o reală doză de civism. De activism social şi politic, deopotrivă.

Programul complet pentru ziua de duminică, 21 iulie

MAIN STAGE

- VAMA - 18:00 - 19:00

- SEVDALIZA - 19:35 - 20:35

- SEAN PAUL - 21:15 - 22:15

- SUBCARPAȚI - 22:50 - 00:15

HANGAR STAGE by Banca Transilvania

- ROBIN AND THE BACKSTABBERS - 15:35 - 16:35

- OCS - 17:10 - 18:10

- LUNA AMARĂ - 18:45 - 19:45

- L'ENTOURLOOP - 20:20 - 21:20

- KENYA GRACE - 21:50 - 22:35

- PALAYE ROYALE - 23:10 - 00:10

- ȘUIE PAPARUDE - 00:30 - 01:30

- ALEX SUPER BEATS - 01:45 - 03:00

BOOHA STAGE by Glo

- DECKSTER B2B NEXUS - 13:00 - 15:00

- DECKSTER - 15:00 - 16:00

- MADLIQUID - 16:00 - 17:00

- MEMPHYS & BLOCKSBERG - 17:00 - 18:00

- FRICTION, LINGUISTICS - 18:00 - 19:30

- MONRROE, LINGUISTICS - 19:30 - 21:00

- DIGITALOVE - 21:00 - 22:30

- PEREL - 22:30 - 00:30

- TODD TERJE - 00:30 - 02:30

- THE APRICOTS - 02:30 - 04:30

BACKYARD STAGE by Mobiladalin

- EC TALKS: BOGDAN GHIU - 12:00 - 12:45

- EC TALKS: ANDREEA ESCA & AMALIA ENACHE - 13:00 - 13:45

- EC TALKS: OVIDIU VANGHELE, LIANA GANEA - 14:00 - 14:45

- EC TALKS: RADU VANCU, RUXANDRA GÎDEI - 15:00 - 15:45

- ALEXANDRA CĂPITĂNESCU - 17:00 - 18:00

- KADJAVSI - 18:30 - 19:30

- ANTONY SZMIEREK - 20:00 - 21:00

- HAYES & Y - 21:45 - 22:45

- IGUANA DEATH CULT - 23:30 - 00:30

HIDEOUT STAGE by #unlockwonder

- NASIRI - 16:00 - 18:15

- OKTOPUS - 18:30 - 20:00

- LAURA MUȘUROAEA & BOGDAN URUCU - 20:00 - 22:00

- BEARD2BEARD (SHAM.M.AN & DARNO) - 22:00 - 01:00

- ELIF - 01:00 - 04:00

THE BEACH STAGE

- COOK - 10:00 - 13:00

- SONICVIBE - 13:00 - 14:30

- SILENT DISCIPLE - 15:30 - 17:00

- DUBASE - 17:00 - 19:00

- MAGIC FLOWERS - 19:00 - 21:00

- PHILIPPE COHEN SOLAL - 21:00 - 23:00

- SYSTEM OLYMPIA - 23:00 - 00:30

- DOV'È LIANA - 00:45 - 02:00

- MOSS FARAI - 02:00 - 04:30

- CAROL - 02:00 - 04:00

DANCE GARDEN

- SIT - 11:00 - 14:30

- ANDREI CIUBUC - 14:30 - 17:00

- KOZO - 17:00 - 19:30

- CHARLIE - 19:30 - 22:00

- DUBTIL - 22:00 - 00:30

- GOJNEA76 - 00:30 - 03:00

- DAN ANDREI - 03:00 - 05:30

- RHADOO - 05:30 - 08:00

DRIP STAGE by Burn Energy

- SWAGBOYWOZZY - 17:00 - 19:00

- CIUPE - 19:00 - 21:00

- ATTIC - 21:00 - 22:00

- N3POT - 22:00 - 23:00

- VLAD DOBRESCU - 23:10 - 01:30

- DJ NASA - 23:30 - 01:30

- DJ SAUCE - 01:30 - 03:30

RADIO STAGE by OMV

- OLAF - 12:00 - 14:00

- AYLIN - 14:00 - 16:00

- DJ HEFE - 16:00 - 18:00

- HUEY MORGAN - 18:00 - 20:00

- NO IDEA - 20:00 - 22:00

- DJ MĂ-TA - 22:00 - 23:00

- PIXAR STELAR - 23:00 - 01:00

- SOCOL - 01:00 - 03:00

ROOTS STAGE

- JAH ORDER - 13:00 - 16:00

- BURNER GREENE - 16:00 - 18:00

- URSU DUB - 18:00 - 20:00 plus [+] 20:00 - 22:00

- DUBASE - 22:00 - 00:00

- MATEI - 01:00 - 03:00

STABLES COMEDY & FILM CLUB

- GAMES WITH COMEDY BOX TEAM - 11:00 - 13:00

- FILM: I WANT MY MTV (2019) - 13:15 - 14:45

- FILM: DAMON ALBARN: A BRITISH TALE (2022) - 16:00 - 17:00

- LIVE BY COMEDY BOX: STAND-UP COMEDY - 18:00 - 20:00

CAMPING STAGE

- MANO - 13:00 - 16:00

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: