Gala „UNIVERSITATE spre COMUNITATE” aduce împreună mediul academic și comunitatea la Cluj-Napoca

Gala „Universitate spre Comunitate" a Fundației UBB va avea loc pe 14 mai 2026, la Auditorium Maximum din Cluj-Napoca.

Gala „UNIVERSITATE spre COMUNITATE”, organizată de Fundația Universitatea Babeș-Bolyai, va avea loc pe 14 mai 2026, de la ora 18:00, la Auditorium Maximum din Cluj-Napoca.

Evenimentul marchează prima ediție a inițiativei dedicate consolidării legăturii dintre mediul academic și comunitate, având ca obiectiv susținerea proiectelor educaționale și implicarea publicului larg.

Inițiativa vine într-un moment simbolic pentru fundație, care marchează 33 de ani de activitate civică, perioadă descrisă de organizatori drept una de „renaștere” și schimbare de direcție.

Educația, în centrul inițiativei

Potrivit mesajului transmis de Geanina Simion, membru în boardul Fundației UBB, gala își propune să susțină proiecte educaționale și sociale dedicate unor categorii vulnerabile.

Evenimentul vizează, printre altele, sprijinirea liceenilor din medii defavorizate, accesul persoanelor vârstnice la educație actualizată, dar și dezvoltarea unor inițiative care să aducă educația mai aproape de comunitate.

Eveniment deschis publicului

Organizatorii anunță că participarea la gală este deschisă tuturor celor interesați de susținerea educației, accesul fiind gratuit, pe bază de rezervare.

„Evenimentul nu vă obligă la nimic decât la cunoaștere, a activității Fundației UBB, a oamenilor și a proiectelor”, se arată în mesajul transmis.

Parteneri și susținători

Gala este organizată în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai, Departamentul de Comunicare și PR, precum și facultăți din cadrul universității, inclusiv Facultatea de Teatru și Film și Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării. Sponsorul principal al evenimentului este Banca Transilvania. Organizatorii subliniază că scopul principal al galei este dezvoltarea unor proiecte comune care să contribuie la crearea unei comunități mai bine educate și mai implicate.

