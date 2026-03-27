Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, în ascensiune în clasamentul internațional QS Ranking 2026 pe domenii universitare de studii

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) își îmbunătățește poziția în clasamentul internațional Quacquarelli Symonds (QS) Ranking 2026 by Subjects (după domenii de studii), conform rezultatelor recent publicate pe site-ul oficial al organizației.

La nivel național, UTCN ocupă locul al patrulea după numărul de apariții (cinci) în clasificarea QS.

În categoria generală „Inginerie și Tehnologie”, UTCN este clasată în intervalul 501-550 din 3065 de universități analizate, ocupând locul al doilea, la nivel național, după Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București.

În domeniul „Calculatoare și Informatică”, UTCN se situează în intervalul 601-650 din 2683 de universități analizate, fiind pe locul întâi la nivel regional și pe locul al doilea la nivel național, după Universitatea Politehnica București.

În domeniul „Inginerie Electrică și Electronică”, UTCN se află pe primul loc la nivel național, în segmentul 401-450 din 2092 de instituții analizate, alături de Universitatea Politehnica din București, acestea fiind singurele universități românești clasificate în această subcategorie.

Pentru domeniul „Inginerie Mecanică”, din 1774 de universități analizate, UTCN se situează în intervalul 451–500, la nivel național ocupând locul secund, după Universitatea Politehnica din București, cele două fiind, și în acest caz, singurele universități românești incluse în clasament.

Pentru domeniul „Matematică”, UTCN este clasată în intervalul 501–600 dintre 1972 de universități analizate, ocupând locul al patrulea la nivel național.

Rezultatele din acest an reconfirmă angajamentul Universității Tehnice din Cluj-Napoca pentru excelență în educație și cercetare, precum și direcția constant ascendentă în clasamentele internaționale.

