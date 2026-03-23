O echipă de cercetători din cadrul UTCN lansează primul consilier digital din România pentru orientarea în carieră

O echipă de cercetători de la Centrul Universitar Nord din Baia Mare (CUNBM), parte a Universității Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN), a lansat Navigatorul de Carieră & Facultate, o aplicație digitală menită să sprijine absolvenții de liceu în alegerea parcursului academic și profesional.

Lansată în săptămâna dedicată „Zilelor Carierei în UTCN”, aplicația reprezintă o premieră IT la nivel național, fiind primul agent inteligent dezvoltat într-un cadru academic românesc, cu sprijinul tehnologic al companiei Holisun. Instrumentul este conceput pentru a ghida elevii în procesul decizional privind alegerea facultății și a viitoarei cariere și este disponibil direct prin interfața ChatGPT.

Recomandările generate de aplicație vizează, în principal, universitățile din România, însă includ și opțiuni educaționale europene și globale, oferind utilizatorilor o perspectivă extinsă asupra oportunităților disponibile.

„Deși au acces la mai multă informație decât orice altă generație din istorie, tinerii de astăzi se confruntă cu o anxietate paralizantă când vine vorba de alegerea facultății și a viitoarei cariere. Presiunea schimbărilor tehnologice, incertitudinea pieței muncii în era inteligenței artificiale și multitudinea de opțiuni transformă o decizie firească într-o dilemă existențială”, a declarat prof. dr. ing. Oliviu Matei, coordonatorul echipei de cercetare.

Aplicația a fost dezvoltată ca răspuns la astfel de provocări și propune o abordare diferită față de testele vocaționale clasice. Aceasta nu se limitează la evaluarea aptitudinilor, ci integrează o analiză complexă care corelează competențele utilizatorului cu profilul său psihologic și cu aspirațiile personale privind viitorul profesional.

Aplicația este construită pentru a răspunde nevoilor generațiilor actuale, oferind o experiență interactivă într-un format accesibil și intuitiv. În același timp, în spatele interfeței simple se află un model analitic complex, dezvoltat pe baze academice solide. Despre acesta, conducătorul echipei de cercetare precizează: „Am conceput profilul acestui agent inteligent pentru a fi adaptat nativilor digitali. Este interactiv, pune întrebări scurte și specifice, oferind sugestii rapide, exact așa cum așteaptă o generație crescută în era vitezei. Însă simplitatea interfeței ascunde o complexitate academică riguroasă. În spate, rulăm analize tridimensionale profunde, rar întâlnite în practica testelor vocaționale clasice. Nu ne uităm doar la ce știi să faci (aptitudini). Analizăm cine ești – utilizând modelul psihologic consacrat «Big Five» (OCEAN) pentru profilare – și ce îți dorești, adică viziunea lor despre locul lor în societate”.

Proiectul este rezultatul colaborării unei echipe de cercetare coordonată de prof. dr. ing. Oliviu Matei și formată din conf. dr. ing. Adrian Petrovan, șef lucrări dr. ing. Cristinel Costea, șef lucrări dr. ing. Cristinel Gâta, șef lucrări dr. ing. Bogdan Văduva, asist. dr. ing. Rudolf Erdei, drd. ing. Laura Andreica, drd. ing. Daniela Curoș.

În etapa următoare de dezvoltare, echipa își propune extinderea funcționalităților aplicației, inclusiv prin integrarea unor modalități de interacțiune conversațională avansată, adaptate utilizării cotidiene.

Navigatorul de Carieră & Facultate este disponibil gratuit, nu necesită crearea unui cont și poate fi accesat direct la adresa dedicată: Navigatorul de Carieră & Facultate – CUNBM.

Inițiativele de acest tip reflectă preocuparea Universității Tehnice din Cluj-Napoca pentru dezvoltarea unor soluții inovatoare, cu impact direct în societate, și întăresc rolul acesteia ca partener activ în orientarea tinerilor încă din etapa preuniversitară.