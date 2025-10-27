Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a devenit membră a CESAER – cea mai prestigioasă rețea europeană a universităților de știință și tehnologie

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) a devenit membră a CESAER – cea mai prestigioasă rețea europeană a universităților de știință și tehnologie.

Decizia a fost anunțată în cadrul Adunării Generale CESAER 2025, găzduită de Brno University of Technology, între 22 și 24 octombrie 2025, unde liderii celor mai importante universități tehnice din Europa au aprobat în unanimitate aderarea UTCN.

În discursul său, prof. dr. ing. Vasile Țopa, rector al UTCN, a subliniat angajamentul universității de a contribui activ la viitorul Europei prin știință, inovație și educație responsabilă: „As one of Romania’s leading universities in engineering, research and innovation for societal impact, UTCN is ready to join CESAER in advancing the Strategy 2030 agenda for Europe. We aspire to bring a regional perspective grounded in collaboration and societal impact – acting as a trusted bridge-builder, turning Europe’s shared vision into measurable progress.”

Prin aderarea la CESAER, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca devine parte a unei comunități de excelență care reunește universități de renume din Europa, consolidând poziția României în peisajul european al cercetării și inovării tehnologice (lista completă a membrilor 👉 https://www.cesaer.org/members/).

UTCN va contribui la obiectivele CESAER prin:

Acces la infrastructuri de cercetare și excelență științifică – prin Institutul de Cercetare în Inteligență Artificială, platformele de hidrogen, microelectronică și sisteme inteligente;

Ecosisteme de inovare și antreprenoriat – integrate în două hub-uri digitale europene și 16 clustere naționale;

Formarea noii generații de lideri STEM – prin programe comune, diplome duble și doctorat industrial în cadrul alianței European University of Technology (EUT+).

Pentru UTCN, aderarea la CESAER reprezintă un prilej de reafirmare a statutului de promotor al excelenței în educație, cercetare și inovare, consolidând deopotrivă poziția României în rețelele academice și științifice europene cu impact major.

Informații suplimentare despre CESAER pot fi consultate la https://www.cesaer.org/about/mission-and-aims/. Detaliile evenimentului se regăsesc la https://www.cesaer.org/events/cesaer-annual-meetings-2025/.