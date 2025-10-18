UBB a pierdut războiul cu studenții. Cursurile de la CREIC, mutate mai aproape de centru

Studenții și profesorii de la Facultatea de Matematică și Informatică (FMI) au reușit să obțină ceea ce cereau de săptămâni: cursurile și laboratoarele planificate în Centrul Regional de Excelență pentru Industrii Creative (CREIC), situat într-o zonă greu accesibilă de la periferia orașului, vor fi mutate în clădiri mai aproape de centrul Clujului.

Spațiile au fost puse la dispoziție de mai multe facultăți din cadrul UBB. Nemulțumirea studenților și profesorilor era una clară: distanța față de campus și dificultățile legate de transport făceau aproape imposibilă participarea zilnică la cursuri și laboratoare.

Rectorul prof. univ. dr. Adrian Petrușel, a declarat că, deși CREIC oferă laboratoare moderne și echipamente performante, prioritatea universității este ca activitățile să se desfășoare în condiții accesibile tuturor.

Decizia de relocare temporară a cursurilor ca urmare a protestelor studențești și a boicotului prin neparticiparea la orele de curs, dar și după discuții între conducerea UBB și a profesorilor. În paralel. UBB poartă discuții cu autoritățile locale pentru soluții de transport și își propune să deschidă un punct de alimentație și un spatiu de co-working pentru studenți în noile locații.

Pe termen lung, spațiile din CREIC vor fi folosite în continuare în cadrul proiectului Science Camp, împreună cu alte facultăți și institute de cercetare interesate.

