Noua casă de 128 mil. lei a Academiei de Muzică din Cluj-Napoca, gata să îi primească pe studenți. Rector Vasile Jucan: „Cea mai amplă investiție a statutului român în infrastructura culturală.”

Noua casă a Academei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca a costat 127,9 milioane de lei și are 27.000 de metri pătrați.

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” va începe anul universitar într-o nouă „casă” | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Noua clădire este situată pe strada Bucium, nr. 2, cartierul Mănăștur din municipiul Cluj-Napoca.

Rector Academia de Muzică din Cluj: „Cea mai amplă investiție a statutului român în infrastructura culturală”

Exterior Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

„Cea mai amplă investiție a statutului român în infrastructura culturală, 100% fonduri guvernamentale, fără finanțare europeană. Este ceva extraordinar. (…) Este un moment așteptat, dorit, trudit și care, iată, după un parcurs lung ajunge la această frumoasă împlinire. Dorim să intrăm într-un circuit cultural european și se va întâmpla. Deja avem legături care se conturează. Când intrăm în funcțiune cu tot, lumea o să ne caute foarte mult”, a declarat rectorul Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, prof. univ, dr. Vasile Jucan, marți, 23 septembrie 2025, într-o conferință de presă.

Rectorul Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, prof. univ, dr. Vasile Jucan | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Rectorul Academiei de Muzică din Cluj, prof. univ, dr. Vasile Jucan, a vorbit în detaliu despre cele trei săli importante ale clădirii.

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca: 128 mil. lei și 27.000 mp

Statuie în față clădirii Academiei de Muzică Cluj | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Noua casă a Academiei de Muzică din Cluj are:

o sală de spectacole cu aproximativ 1.031 de locuri, Sala „Héritage”, proiectată de arhitectul arhitectul Cristian Mihăescu

două amfiteatre, fiecare cu 239 de locuri

o sală de orgă de 216 locuri

săli de curs și studiu

spații de repetiții

bibliotecă

vestiare

laboratoare

adăpost de protecție civilă

inlcusiv un cămin pentru studenți cu 182 de locuri

sală de sport

Scena sălii „Héritage” are o capacitate de 200 de persoane.

Sala „Héritage” de peste 1.000 de locuri de la noua casă a Academiei de Muzică din Cluj-Napoca | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Sală de concerte cu „o acustică excepțională”

„Forma sălii de concert și a celor două amfiteatre oferă o acustică mai bună. Lemnul Gustav, pe care îl avem pe pereți, scena cu lemn de pin. Ne aflăm în prametrii maximi pentru o acustică excelentă. Va fi o sală excepțională. (…) Noua academie oferă o construcție integrată, gândită pentru studenți. Deoarecei, aici, ei au cămin, care este legat de toată construcția. Din camera de cămin pot să meargă în sala de studiu, cea de curs și mai departe. Studenții chiar au câștigat foarte mult timp. Vor putea lua masa aici deoarece vom avea o firmă de catering”, a mai spus rectorul Academiei de Muzică din Cluj-Napoca.

Sală pentru studenți | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Căminul de aici are 56 de camere disponibile pentru 182 de studenți. Fiecare cameră este dotată cu baie proprie, și mese de birou.

Cameră de cămin la Academia de Muzică Cluj | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Asocierea Construcții Erbașu, Concelex Engineering și Terra Gaz Construct a executat lucrările în 24 de luni.

