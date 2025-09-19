Cazarea în căminele UTCN în anul universitar 2025-2026

În anul universitar 2025-2026, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca pune la dispoziția studenților 4935 de locuri de cazare, în campusurile universitare din Cluj-Napoca, în Complexul Observator și în Complexul Mărăști.

Tarifele de cazare pornesc de la 260 de lei pe lună pentru un loc în cameră de 4 paturi și ajung la 365 de lei pe lună pentru un loc în cameră de 2 paturi. Toate camerele beneficiază de baie proprie.

Toți studenții de anul I, nivel licență, admiși pe locuri bugetate la una dintre facultățile Universității Tehnice din Cluj-Napoca beneficiază de loc în cămin.

Calendar cazări în căminele studențești

Cazarea studenților în cămine se va desfășura în perioada 23–26 septembrie 2025, după următorul program:

23 septembrie, între orele 08:00 și 18:00, vor fi cazați studenții din anul I, nivel licență;

24 septembrie, între orele 08:00 și 20:00, vor fi cazați studenții la master, studenții căsătoriți, doctoranzii, angajații tineri, studenții din anul IV și V de la Facultatea de Arhitectură și Urbanism, studenții din anul IV, III, II, nivel licență;

25 septembrie, între orele 08:00 și 11:00, vor fi cazați studenții care, din motive obiective, nu s-au prezentat în zilele anterioare și au anunțat în prealabil comisia de cazare din căminul în care au fost repartizați. Între orele 13:00 și 18:00, vor fi cazați studenții cu drept de cazare în urma glisării listelor, în funcție de locurile disponibile;

26 septembrie, între orele 09:00 și 14:00, vor fi cazați studenții cu drept de cazare în urma unei noi glisări, în limita locurilor rămase disponibile din ziua anterioară.

În spațiile de cazare pe care UTCN le pune la dispoziția studenților s-au efectuat reparații, dar și acțiuni de dezinfecție, dezinsecție și deratizare a încăperilor și a anexelor.

Printre facilitățile de care se bucură studenții cazați în căminele UTCN se numără săli de lectură pe fiecare palier, acces gratuit la mașini de spălat și uscătoare de rufe pe fiecare nivel, acces nelimitat la internet, oficii de gătit și sisteme de supraveghere și de prevenire a incendiilor.

În campusurile universității există spații destinate activităților sportive – teren de sport cu gazon artificial și nocturnă, dar și zone cu echipamente de fitness reglabile și mobilier urban.