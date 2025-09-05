A început admiterea de toamnă la UBB Cluj. Peste 15.000 de locuri sunt disponibile pentru candidați.

Azi, 5 septembrie 2025 a început admiterea de toamnă la Universitatea „Babeş-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca.

Înscrierile pentru cea de-a doua sesiune a admiterii la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (UBB) au început vineri, 5 septembrie 2025, fiecare dintre cele 23 de facultăți ale UBB elaborând propriile probe scrise sau orale şi stabilind ponderea mediei de la bacalaureat în media finală de admitere.

Peste 15.000 locuri disponibile la admiterea de toamnă de la UBB Cluj

Candidații la statutul de student pot opta, în această sesiune de admitere, pentru unul dintre cele 1.200 de locuri bugetate şi aproximativ 7.000 de locuri cu taxă la nivel licenţă cu frecvență, respectiv peste 980 de locuri cu taxă la forma de învăţământ la distanţă.

Absolvenţii de facultate care doresc să se înscrie la master pot opta și ei pentru unul dintre cele 550 de locuri la buget sau unul dintre cele aproape 4.800 de locuri cu taxă scoase la concurs în această sesiune. De asemenea, candidații pentru studiile de master în regim de frecvență redusă au la dispoziție 520 de locuri cu taxă.

Candidații pot alege între cele 268 de programe de licență (învățământ cu frecvență, învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă), respectiv 245 de programe de master (învățământ cu frecvență sau cu frecvență redusă).

Sesiunea de toamnă a admiterii la UBB se desfășoară între 5 și 15 septembrie 2025, iar informațiile generale pot fi consultate accesând linkul https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/, în timp ce informațiile complete sunt disponibile pe paginile oficiale ale fiecărei facultăți.

Taxele de admitere şi de şcolarizare pentru anul universitar 2025-2026 pot fi consultate accesând linkurile: https://www.ubbcluj.ro/ro/taxe/taxe_de_admitere, respectiv https://www.ubbcluj.ro/ro/taxe/taxe_de_scolarizare.

Pe întreaga perioadă a admiterii, Universitatea Babeş-Bolyai pune la dispoziţia candidaţilor din afara Clujului peste 420 de locuri în căminele proprii din Campusul Studențesc „Hașdeu”.

