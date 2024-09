UBB Cluj începe anul universitar 2024-2025 ca o universitate românească de referință europeană. Peste 16.000 de noi studenți au fost acceptați în comunitate.

UBB Cluj începe anul universitar 2024-2025 ca o universitate românească de referință europeană. Peste 16.000 de noi studenți au fost acceptați în comunitatea UBB pentru următorii ani universitari.

UBB Cluj începe anul universitar 2024-2025 ca o universitate românească de referință europeană | Foto: monitorulcj.ro

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca începe și anul universitar 2024-2025 ca cea mai mare, cea mai veche, cea mai complexă și cea mai performantă comunitate academică din România în clasamentele internaționale, cu impact european și vizibilă internațional.

Peste 16.000 de noi studenți au fost acceptați în comunitatea UBB

La admiterea din acest an au fost acceptați la nivel licență și master aproximativ 16.800 noi studenți și aproximativ 400 de noi doctoranzi – în creștere față de anul trecut -, ceea ce creează o comunitate academică de aproximativ 55.000 persoane, cu unități academice în 15 de localități din 12 județe. Un număr de aproximativ 750 de studenți internaționali și-au depus de asemenea dosarele de înscriere la UBB (tot în creștere față de anul trecut).

În acest context, rectorul UBB, prof. univ. dr. psih. Daniel David arată că „UBB, ca instituție publică, își face datoria pentru țară, și anume de a fi o universitate incluzivă. Ca universitate istorică este însă angajată și pe drumul excelenței academice, asimilând astfel modelul european de «excelență incluzivă». Pentru a implementa însă eficient acest model așteptăm și sprijinul mai consistent al autorităților, pe linia infrastructurii (mai ales locuri de cazare pentru studenți) și a finanțării academice!”

Pentru a onora începutul universității ca Academia/Universitas Claudiopolitana (1581), un grup de cercetători condus de academician Ioan Bucur, profesor emerit al UBB, a atribuit numele „Claudiopolitana” unei specii noi de alge calcaroase, demers confirmat într-o lucrare publicată recent în Micropalentology (vol.70, nr. 5, din 2024). Prof univ. dr. psih. Daniel David, rectorul UBB, declară: „Claudiopolis era numele medieval al orașului Cluj, derivat probabil din latinizarea vechiului nume german Klausenburg, care a fost asociat instituției universitare din oraș, prima instituție universitară de pe teritoriul actual al țării. Mă bucur că specialiștii UBB au marcat acest lucru și în această versiune specifică unor științe din UBB!”

UBB este astăzi o universitate profund comprehensivă

Profilul multicultural (cu trei limbi academice oficiale: română/maghiară/germană) și multiconfesional (cu patru facultăți de teologie creștină, un institut complex de studii iudaice, alături de institute/centre în care se studiază și aspecte culturale ale celorlalte religii majore ale lumii) al UBB o menține ca cea mai complexă universitate europeană sub acest indicator, cum au remarcat comisarii europeni aflați în vizită la UBB. În plus, considerând mai multe niveluri academice, UBB este astăzi o universitate profund comprehensivă, acoperind prin noile școli de știință/academice toate domenii principale legate de arte, științe umaniste, științe sociale, științe ale naturii, științe ale vieții și biomedicale (ale sănătății), precum și de inginerie-tehnologie. Prof. univ. dr. psih. Daniel David, rectorul UBB, punctează că „susținerea domeniilor academice tradiționale ale UBB și a specializărilor noi în cadrul acestora (ex. inteligență artificială, științe cognitive) sau cu concursul acestora (ex. specializarea nouă de muzică), alături de dezvoltarea componentei de inginerie-tehnologie (printr-o facultate nouă de inginerie și noi programe de profil) și adăugarea unei componente biomedicale au constituit repere ale mandatelor mele de rector al UBB, ceea ce transformă UBB într-o universitate comprehensivă după modelul celor mai bune practici internaționale”

UBB, prima universitate a țării în metarankingul din 2024

UBB a fost reconfirmată de ministerul de specialitate ca prima universitate a țării în metarankingul din 2024, cele mai bune poziții fiind cele din clasamentul britanic (781-790 - QS) și cel american (755 - US News), ocupând poziția a 14 în Europa de Est. De la fondare, UBB face parte din galeria universităților de prestigiu și de referință din România, de nouă ani aflându-se pe prima poziție în țară în Metarankingul Universitar/Național care sumarizează rankingurile internaționale majore ale universităților. UBB este membră GUILD, organizația unora dintre cele mai reprezentative universități europene de cercetare avansată (world-class/reseach-intensive), și membră a universității europene EUTOPIA. De asemenea, UBB se implică activ în mai multe organizații ale universităților internaționale (EUA, S-Group, AUF etc.), Danube Rector Conference fiind una strategică, luând în considerare rolul ecosistemului Dunării pentru țară și Europa.

100 de ani de la inițierea cercetărilor arheologice ale „burgurilor dace” din Munții Orăștiei și ale vestigiilor romane de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa

Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) marchează în 2024 împlinirea a 100 de ani de la inițierea cercetărilor arheologice sistematice ale „burgurilor dace” din Munții Orăștiei și ale vestigiilor romane de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa. D. M. Teodorescu, profesor al nou înființatei Universități românești, a realizat în anul 1924 o serie de săpături la Grădiștea de Munte (Sarmizegetusa Regia) și la Costești-Cetățuie, iar Constantin Daicoviciu - la Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Timp de un veac, demersul lor a fost continuat, iar cercetările întreprinse de arheologii clujeni, reprezentanți ai Universității Babeș-Bolyai, ai Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei, ai Institutului de Arheologie și Istoria Artei au avut un rol decisiv în descoperirea și protejarea unora dintre cele mai importate vestigii ale antichității europene: Cetățile Dacice din Munții Orăștiei (Grădiștea de Munte – Sarmizegetusa Regia, Costești-Cetățuie, Costești-Blidaru, Luncani – Piatra Roșie, Bănița, Căpâlna), respectiv Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Datorită contribuției substanțiale a Universității, Cetățile Daciceau fost incluse, în anul 1999, pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, iar în 2024, Limes-ul provinciei romane Dacia a fost recunoscut ca parte a aceluiași Patrimoniu Mondial. Prof. univ. dr. psih. Daniel David, rectorul UBB, subliniază că „UBB este singura universitate din România care coordonează academic două situri arheologice aflate în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, de o importanță capitală pentru istoria românilor și a spațiului est-european. Și dacă doar aceste două situri arheologice și descoperirea legate de ele ar fi fost singura contribuție academică a UBB în istoria sa – Sarmizegetusa Regia și Ulpia Traia Sarmizegetusa –, ar fi fost de ajuns pentru a-și justifica existența academică pentru țară!”

Ceremonia de începere a anului universitar 2024-2025 va avea loc în data de 30 septembrie 2024, ora 10, în Aula Magna a UBB.

