Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - în topul universităţilor în specializările din Inginerie şi Tehnologie conform QS World University Rankings by Subject 2024

În urma prestigiosului clasament dat publicității miercuri, 10 aprilie 2024, de QS World University Rankings by Subject, realizat de către compania Quacquarelli Symonds din Marea Britanie, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) este una dintre cele 7 universități românești prezente în ediția din acest an.

În domeniul fundamental Engineering & Technology, UTCN se remarcă cu 3 apariții în clasamentele pe specializări, unde ocupă poziții remarcabile având în vedere numărul mare de universități luate în evaluare.

Engineering - Mecanical, Aeronautical & Manufacturing în care au fost analizate 1.528 de universităţi şi incluse în top primele 530. UTCN ocupă poziţia 351-400 la nivel internaţional şi 1 la nivel naţional.

Engineering - Electrical & Electronic, în care care au fost analizate 1.709 de universităţi şi incluse în top primele 530. UTCN ocupă poziţia 451-500 la nivel internaţional şi 2 la nivel naţional.

Engineering - Computer Science & Information Systems în care au fost analizate 2.066 de universităţi şi incluse în top primele 720. UTCN ocupă poziţia 601-650 la nivel internaţional şi 4 la nivel naţional.

În acest an, QS World University Rankings by Subject include un numar de 1.559 de universităţi şi un total de 55 de specializări, grupate în cinci mari domenii fundamentale științifice/academice: Engineering & Technology, Art and Humanities, Natural Sciences, Social Sciences & Management, Life Science & Medicine. Rezultatele date publicităţii evaluează un număr impresionant de 4.989 de instituţii de învăţământ superior (diferit pe fiecare domeniu şi specializare) şi le ierarhizează în baza unei metodologii care ia în considerare criterii referitoare la reputaţia academică, reputaţia în rândul angajatorilor, calitatea cercetării derulate (reflectată prin numărul de citări ale lucrărilor publicate de membrii instituţiilor universitare) şi indicele Hirsch.