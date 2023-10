UBB, în top 1000 universități din lume, în nouă domenii de studiu

Universitatea Babeș-Bolyai este instituția de învățământ superior din România cu cele mai multe prezențe în clasamentul Times Higher Education 2024 pe domenii de studiu.

UBB, universitatea din România cu cele mai multe prezențe în clasamentul Times Higher Education 2024 pe domenii de studiu. FOTO: monitorulcj.ro

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) se situează din nou printre universitățile de referință în clasamentele internaționale, după cum o arată rankingul Times Higher Education (THE-World University Rankings by Subject | Times Higher Education) 2024 pe domenii de studiu lansat joi, 26 octombrie 2023.

Potrivit acestuia, UBB este prezentă în primele 1000 de poziții în clasamentele aferente unui număr de 9 domenii, ceea ce o face să fie universitatea cu cele mai multe prezențe la nivelul universităților românești:

Arts and Humanities: intervalul 501–600 - prima în România, alături de încă două universități în acest interval

Business and Economics: intervalul 501–600 – primul interval în România

Computer Science: intervalul 801–1000 - prima în România, alături de încă șase universități în acest interval

Education: intervalul 601+ internațional – al doilea interval în România

Engineering: intervalul 601–800– primul interval în România

Life Sciences: intervalul 801–1000– al treilea interval în România, alături de încă o universitate

Physical Sciences: intervalul 801–1000 - prima în România, alături de încă două universități în acest interval

Psychology: intervalul 501–600– prima în România, alături de încă două universități în acest interval

Social Sciences: intervalul 601–800– prima în România, alături de încă patru universități în acest interval

„Mă bucur că suntem vizibili internațional în aceste domenii academice. Așa cum am mai spus, fluctuațiile poziției UBB în diverse rankinguri – ex. prezențe, absențe, poziții/ranguri diferite – sunt determinate mai ales de nuanțele diferite în criteriile de clasificare, de modificarea metodologiilor de evaluare și de numărul celor evaluați, dar sunt corectate prin metarankinguri, iar UBB are, sub acest aspect, cea mai bună performanță din istoria sa. Astfel, în „Metarankingul Universitar” (publicat pentru prima dată în 2016 pentru anul 2016 de către Ministerul Educației, iar ulterior, cu aceeași metodologie, de alte organizații academice), care reunește 9 rankinguri internaționale majore ale universităților, UBB a ocupat constant prima poziție în țară și a crescut constant ca performanță din 2016 până în 2022. În „Metarankingul Național” (publicat pentru prima dată în anul 2022 pentru 2021 de către Ministerul Educației), care reunește 9 clasamente internaționale majore ale universităților, UBB a ocupat constant prima poziție în țară și a crescut ca performanță din 2021/2022 în 2022/2023. Ca semnatari ai strategiei COARA a Comisiei Europene, semnalăm că trebuie să înțelegem că rankingurile sunt demersuri informative utile, dar nu reflectă complet complexitatea unei universități și că acestea trebuie văzute doar prin această logică”, afirmă rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David.

Clasamentul britanic THE este unul dintre cele mai prestigioase și comprehensive clasamente internaționale ale universităților. Clasamentul THE 2024 cuprinde 1904 de universități din peste 100 de țări, sistemul de clasificare luând în analiză criterii complexe legate de predare, cercetare, relația cu mediul socio-economic și internaționalizare.

