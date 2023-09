Cât dura anul școlar când era dascăl „Domnu’ Trandafir”. Elevii nu aveau „mai mult de 150 de zile fără școală”.

Pe vremea când era dascăl „Domnu’ Trandafir” al lui Sadoveanu, elevii mergeau la cursuri mai mult de 200 de zile pe an! Acum, școala se face din vacanță în vacanță, iar elevii merg mai puțin de jumătate de an la cursuri.

Elevii au zile de cursuri mai puțin de jumătate de an / Foto: arhivă Bogdan Pivariu - Facebook

„Domnu’ Trandafir” al lui Mihail Sadoveanu apărea la început de 1900, într-o perioadă când elevii nu aveau „mai mult de 150 de zile fără școală”. În prezent, anul școlar începe pe 11 septembrie 2023 și se termină pe 21 iunie 2024, având 36 de săptămâni - adică 180 de zile de cursuri. Dacă nu mai luăm în calcul „Săptămâna Altfel” și „Săptămâna Verde”, asta înseamnă că elevii vor merge 170 de zile la cursuri (fără zilele libere legale).

Ei bine, la începuturile sistemului de învățământ românesc, lucrurile arătau total diferit. Așa cum se arată pe cum-scriem-corect.blogspot.com, prima lege a educației, intitulată „Legea instrucțiunei publice” a fost implementată în 1864 de către Alexandru Ioan Cuza. Această lege instituia învățământul obligatoriu și gratuit de 4 clase.

Legea stipula că anul școlar începe la 1 octombrie și ține până la 15 august. „Vacanțe vor fi, în afară de sărbători, opt zile de Crăciun, 15 zile de Paști și o lună și jumătate de la 15 august până la 1 octombrie”.

Mai apoi, în 1898, conform sursei citate, legea a fost schimbată de Spiru Haret ca anul școlar să înceapă în 1 septembrie și să se termine pe 25 iunie, fiind mai similar cu structura din prezent. De această dată, legea menționează că „În acest interval, în afară de duminici, vor fi vacanțe de la 24 decembrie până la 7 ianuarie inclusiv, de la Duminica Floriilor până la Duminica Tomei inclusiv, precum și sărbătorile cele mari bisericești și naționale, care se vor fixa de minister și al căror numere nu va trece peste 15 pentru un an școlar.” Până în 1928, inclusiv, perioada de cursuri rămâne aceeași. În lege chiar s-ar fi menționat că elevii nu trebuie să aibă mai mult de 150 de zile fără școală.

După scurt timp, perioada de cursuri se schimbă la 1 septembrie - 30 iunie, printr-o ordonanță.

Structura anului 2023-2024, din vacanță în… vacanță!

Prima zi de cursuri este pe 11 septembrie, potrivit structurii anului şcolar 2023-2024, iar ultima zi e 21 iunie 2024. La fel ca anul trecut, elevii au 5 module, despărțite de 5 vacanțe și un program confuz, diferit pentru fiecare județ.

Și anul acesta școlar va avea o vacanță „mobilă”, pe care unii o numesc „vacanță de schi”. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Cluj, această vacanță „mobilă” a fost fixată în perioada 19-23 februarie 2024.

Anul școlar 2023-2024 are o durată de 36 de săptămâni de cursuri pentru majoritatea elevilor. „Școala altfel” și „Săptămâna verde” au loc în perioada 11 septembrie 2023 – 26 aprilie 2024, adică pot fi puse de școli în oricare dintre modulele 1, 2, 3 și 4, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare. Cele două programe se planifică în module diferite.

Modulul 1 – de luni, 11 septembrie 2023, până vineri, 27 octombrie 2023;

Vacanță de toamnă: 28 octombrie 2023 – 5 noiembrie 2023

Modulul 2 – de luni, 6 noiembrie 2023, până vineri, 22 decembrie 2023;

Vacanță de iarnă: 23 decembrie 2023 – 7 ianuarie 2024

Modulul 3 – de luni, 8 ianuarie 2024, până vineri 16 februarie 2024

Vacanță de schi: 19 februarie – 23 februarie 2024

Modulul 4 – de luni, 26 februarie 2024 până vineri, 26 aprilie 2024;

Vacanță de primăvară: 27 aprilie 2024 – 7 mai 2024

Modulul 5 – de miercuri, 8 mai 2024, până vineri, 21 iunie 2024;

Vacanța de vară: 22 iunie 2024 – 8 septembrie 2024.

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 7 iunie 2024. Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 14 iunie 2024. Pentru clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale, și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 28 iunie 2024.

În prezent, elevii merg mai puțin de jumătate de an la școală - fiind circa 170 de zile de cursuri. Anul școlar este axat pe vacanțe, în timp ce pe vremea când era dascăl „Domnu’ Trandafir” elevii mergeau la școală mai mult de 200 de zile pe an! Pe atunci, sistemul de învățământ era axat pe zilele de studiu, nu de vacanță, cursurile desfășurându-se în fiecare zi, în afară de duminica, dar chiar și sâmbăta. La acea vreme, se menționa în lege: „Cursurile se țin în toate zilele, în afară de duminici și sărbători”.

