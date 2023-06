UBB urcă 200 de poziții în cel mai utilizat clasament al universităților. Rămâne prima universitate a țării

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) ocupă prima poziție în țară și se situează în intervalul 800-850 la nivel internațional în prestigiosul clasament internațional al universităților QS, făcut public marți, 27 iunie 2023, în condițiile în care, dintre cele aproximativ 30.000 de universități existente la nivel internațional, doar 1.500 au îndeplinit criteriile minimale pentru a fi incluse, iar apoi ierarhizate, în clasamentul QS 2024.

Clasamentul QS este cel mai cunoscut (alături probabil de ARWU și THE), cel mai complex academic și cel mai utilizat ranking al universităților, combinând indicatori obiectivi (ex. citări) și reputaționali (ex. reputația evaluată prin prestigiul perceput) cu referire la activități academice diverse: educaționale, cercetare-dezvoltare-inovare, angajabilitate, internaționalizare și sustenabilitate.

„Această performanță este cea mai bună a UBB în acest ranking, de la apariția lui din 2004, UBB fiind acum la aproximativ mijlocul clasamentului între universitățile selectate pentru a fi incluse în ranking (1.500 selectate din aproximativ 30.000 existente). Deoarece rangul se modifică și în funcție de metodologie și de numărul universităților incluse – ex. locul 500 din 500 nu este mai bun decât locul 800 din 1500 -, percentilele sau quartilele devin mai relevante, iar sub acest aspect, în QS 2024, UBB se află între primele 53,3% dintre universitățile incluse în ranking. Acest lucru era de așteptat, știind că UBB a fost deja cea mai bine poziționată universitate românească în clasamentul QS pe domenii în martie 2023, iar prin indicatori mai specifici în QS 2024, UBB se află în top 500 în lume sau în apropiere la colaborările internaționale în cercetare (358), dezvoltare durabilă/sustenabilitate (316), reputație academică (533), inclusiv la angajabilitate și reputația în mediul angajatorilor. În plus, faptul că UBB se află pe primul sau primele locuri în țară în toate rankingurile internaționale relevante din ultimii ani arată că acest lucru nu este o întâmplare, iar performanța excelentă din acest an vine ca urmare a diversificării profilului academic cu noi programe de «inginerie/tehnologie» și «biomedical» (după cum Franța și universitățile franceze au progresat în QS ca urmare a concentrărilor metropolitane care au dus tot la universități mai mari și mai comprehensive). Acestea fiind spuse, în spiritul CoARA asumat de UBB, trebuie accentuat că rankingurile trebuie privite ca evaluări orientative, nu ca evaluări complete și definitive. În fine, mă bucur să văd în acest ranking un număr mai mare de universități românești și le felicit pentru performanță”, afirmă rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David.

UBB a ocupat în acest an prima poziție în țară în cele mai relevante clasamente academice internaționale globale ale universităților (incluse în metarankinguri), date publicității până acum:

De asemenea, UBB este confirmată de auditul internațional QS STAR ca o universitate world-class (de 5 stele), singura din țară.

